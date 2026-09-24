Арестовали владельца сгоревшего в Стерлитамаке комплекса

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 24 0

Среди погибших при пожаре были родственники собственника здания.

Фото, видео: МАХ/МЧС Башкортостана/mchsrb; 5-tv.ru

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Владельца торгово-сервисного комплекса (ТСК) «Солнечный» в Стерлитамаке Сергея Родионова арестовали. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Под стражей собственник комплекса будет находиться до 22 ноября.

В здании четырехэтажного ТСК «Солнечный» 22 сентября произошел пожар. Пламя вспыхнуло на втором этаже здания и охватило площадь в 2,1 тысячи квадратных метров. Из комплекса были эвакуированы 17 человек.

В результате инцидента шесть человек пострадали и четыре погибли. Среди тех, чьи жизни унес пожар, были три родные сестры Родионова: 29-летняя Елизавета, 33-летняя Виктория и 45-летняя Елена. Они приехали, чтобы выбрать подарок для матери, у которой приближался день рождения.

В ликвидации огня принимали участие 47 человек и были задействованы 16 единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Также рассматривается версия аварийной работы электросети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появились кадры последствия пожара в комплексе «Солнечный». Внутри здания обугленные стены, груды металла и осколки от выбитых окон.

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