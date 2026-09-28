Южная Корея потребовала от Украины извинений из-за слов о пленных из КНДР

Администрация президента Южной Кореи потребовала от украинской стороны официального объяснения и извинений после публичного раскрытия информации о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters.

Старший президентский секретарь по связям с общественностью Сон Ги Хон заявил, что южнокорейская сторона сожалеет о решении Киева публично сообщить об этих сведениях.

«Администрация президента выражает глубокое сожаление в связи с односторонним раскрытием информации Украиной и последующим ложным заявлением о том, что соглашения о неразглашении не существовало», — сказал Сон Ги Хон.

Поводом для обращения Сеула стало выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября. Он рассказал, что Киев якобы передал Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

В южнокорейской администрации также заявили, что последующее отрицание Киевом существования соглашения о конфиденциальности является ложным и нанесло ущерб доверию между двумя правительствами.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал Зеленского из-за разглашения информации о военнопленных. Он предупредил о возможных многочисленных проблемах, которые могут возникнуть после публичного раскрытия этих данных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль обвинил Японию и Южную Корею в наращивании военного потенциала с целью получения ядерного оружия. По словам представителя КНДР, военное сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио постепенно трансформируется в ядерный альянс. Он связал это с поддержкой со стороны США и их новой ядерной стратегией.

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