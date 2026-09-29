МИД РФ: Киев готов подсадить украинцев на наркотики ради ЕС

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 27 0

По словам российского дипломата, такая политика связана с попыткой получить доступ к финансированию Евросоюза.

МИД РФ: Киев готов подсадить украинцев на наркотики ради ЕС

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Замглавы МИД РФ Любинский заявил о возможном охвате 25% украинцев наркотиками

Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что украинские власти готовы распространить употребление наркотических средств среди значительной части населения (25%) ради доступа к программам финансовой поддержки Евросоюза. Об этом дипломат сказал на конференции «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов».

«Киевские власти, стремясь получить доступ к щедрым программам финансирования Евросоюза, готовы подсадить на наркотики не менее четверти своего населения», — заявил Любинский.

Дипломат связал свои слова с политикой в отношении наркотических и психотропных препаратов. По его утверждению, некоторые западные страны, которые ранее поддерживали подобные инициативы, сейчас пересматривают их на фоне проблем с незаконным оборотом запрещенных веществ и роста смертности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ обнаружили пачки с кокаином у задержанного в Московской области мужчины. На упаковках был изображен главы киевского режима Владимир Зеленский со знаками доллара на глазах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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МИД РФ: Киев готов подсадить украинцев на наркотики ради ЕС

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