МИД РФ: Киев готов подсадить украинцев на наркотики ради ЕС
По словам российского дипломата, такая политика связана с попыткой получить доступ к финансированию Евросоюза.
Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey
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Замглавы МИД РФ Любинский заявил о возможном охвате 25% украинцев наркотиками
Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что украинские власти готовы распространить употребление наркотических средств среди значительной части населения (25%) ради доступа к программам финансовой поддержки Евросоюза. Об этом дипломат сказал на конференции «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов».
«Киевские власти, стремясь получить доступ к щедрым программам финансирования Евросоюза, готовы подсадить на наркотики не менее четверти своего населения», — заявил Любинский.
Дипломат связал свои слова с политикой в отношении наркотических и психотропных препаратов. По его утверждению, некоторые западные страны, которые ранее поддерживали подобные инициативы, сейчас пересматривают их на фоне проблем с незаконным оборотом запрещенных веществ и роста смертности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ обнаружили пачки с кокаином у задержанного в Московской области мужчины. На упаковках был изображен главы киевского режима Владимир Зеленский со знаками доллара на глазах.
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