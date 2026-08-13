Врачи извлекли из желудка калининградца зубочистку

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Алена Куликова
Алена Куликова 37 0

Инородный предмет находился в его организме около месяца.

Калининградец месяц проходил с зубочисткой в желудке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Врачи Центральной городской клинической больницы Калининграда извлекли из желудка пациента деревянную зубочистку. Мужчина случайно проглотил ее вместе с куриным филе около месяца назад.

Сначала калининградец не заметил произошедшего. По его словам, во время еды он не обратил внимания на то, что проглотил зубочистку. После этого мужчина около двух недель чувствовал себя обычно и продолжал заниматься повседневными делами.

Фото: Telegram/Минздрав Калининград/minzdrav039

Зубочистка прошла через стенку желудка и вызвала воспалительный инфильтрат. Для удаления инородного тела специалисты провели комбинированное вмешательство. Зубочистку извлекли эндоскопом через просвет желудка, а повреждение стенки органа хирурги ушили со стороны брюшной полости.

Мужчина не сразу понял, что проглотил посторонний предмет. По его словам, во время еды он не обратил внимания на произошедшее. После этого около двух недель продолжал вести обычный образ жизни. Позже у пациента появились признаки недомогания. Он обратился за медицинской помощью, после чего его экстренно госпитализировали. После операции состояние мужчины стабилизировалось, и его выписали для амбулаторного лечения.

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