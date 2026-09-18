МИД РФ расширил стоп-лист для ЕС после 21-го пакета санкций

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

В перечень вошли политики, военные, академики и активисты из стран Евросоюза.

МИД РФ расширил стоп-лист для ЕС после 21-го пакета санкций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Россия существенно расширила стоп-лист для представителей Евросоюза, запретив им въезд на свою территорию. Об этом сообщает МИД РФ.

Решение стало ответом на 21-й пакет антироссийских санкций, утвержденный Советом ЕС 23 июля.

«Европейский союз продолжает проводить нелегитимную, с точки зрения международного права, политику односторонних ограничительных мер», — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В обновленный перечень вошли лица, причастные к принятию решений о военной поддержке киевского режима, а также те, кто действует против территориальной целостности России. Кроме того, ограничения коснулись ответственных за введение санкций и нанесение ущерба отношениям Москвы с третьими странами.

Меры введены и против «гражданских активистов» с враждебными России позициями, представителей академического сообщества, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.

«Наша страна продолжит твердо придерживаться своего внешнеполитического курса, нацеленного на защиту национальных интересов <…>, а также участие в формировании справедливого многополярного мироустройства», — подчеркнули в МИД.

Любые дальнейшие шаги Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны, добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости соблюдения Токио дипломатических норм для возобновления безвизовых поездок японцев на Курильские острова с целью посещения могил предков. По словам Захаровой, японской стороне следует вести себя достойно.

В МИД РФ также отметили, что продолжение Токио антироссийского курса, включая реакцию Японии на посещение президентом России Владимиром Путиным южнокурильских островов, а также увеличение военной поддержки Украины, отдаляют возможность восстановления диалога.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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