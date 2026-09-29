Рисунок на чердаке рассказал о трагедии: женщина раскрыла семейную тайну

People: женщина раскрыла семейную тайну благодаря имени на чердаке

Во время реставрации семейного дома 1834 года его 29-летняя владелица обнаружила на чердаке рисунок, рядом с которым было написано имя ее прапратети. Заинтересовавшись находкой, женщина занялась историей родственницы и выяснила, что та была убита всего через два месяца после свадьбы. Об этом сообщило People.

Необычные находки

Дом был построен одним из предков владелицы Соммер Дюран почти два столетия назад и с тех пор остается во владении ее семьи. Сейчас женщина восстанавливает здание вместе со своим 27-летним мужем Антонио Дюраном.

На чердаке супруги обнаружили множество имен, дат и рисунков, оставленных предыдущими поколениями. Среди изображений оказались люди, фабрика и старая школа.

Загадочная родственница

Одно имя Соммер встречала особенно часто. Позднее она выяснила, что оно принадлежало ее прапратете.

Рядом с именем находился рисунок женщины, который Дюран назвала «довольно натуралистичным». После этого она решила подробнее узнать о жизни родственницы.

«Мне стало любопытно, кем она была, и я начала изучать данные переписи населения, записи о рождении и смерти, старые фотографии и газетные архивы», — рассказала женщина.

Кровавый медовый месяц

В ходе поисков Дюран установила, что ее прапратетя вышла замуж, однако семейная жизнь продлилась всего два месяца. Женщину убили на Хэллоуин. На насильственную смерть указывало свидетельство о смерти, а позднее Соммер обнаружила старые газетные публикации о преступлении.

Кто именно оставил рисунок на чердаке и что он должен был означать, установить не удалось. Однако после обнаружения семейной истории Дюран стала воспринимать изображение иначе.

«Я не могу точно сказать, что должен был изображать рисунок на чердаке, но, узнав, что с ней случилось, я определенно увидела в этом графическом рисунке совершенно иной контекст», — призналась она.

Еще часть находок

Рисунок оказался далеко не единственной необычной находкой в старом доме. Во время реставрации супруги обнаружили газеты и документы, семейные снимки, кассеты, видеокассеты, автоответчик, старую карточную игру, бутылки и банки.

В здании также находились два полных скелета животных. Один лежал на чердаке, второй оказался внутри старого ланчбокса.

Еще один необычный предмет Дюран обнаружила под домом возле старого колодца. Там находилась бутылка с пауками и предметом, напоминающим небольшую кость. Исследовать содержимое женщина не стала и вернула емкость на прежнее место.

Некоторые старые банки семья пыталась датировать и определить их содержимое. Среди находок оказались емкости с тем, что похоже на помидоры, луковицы и малину. Одну пустую стеклянную банку по логотипу Дюран отнесла примерно к периоду с 1890-х до начала 1900-х годов. Другая находка, которую первоначально приняли за старую еду, оказалась бронзовой краской примерно 1970 года.

В поисках информации семье помогают родственники и подписчики, наблюдающие за реставрацией в социальных сетях. Исследование уже позволило раскрыть еще одну семейную трагедию: сестра прапратети Дюран также умерла молодой вскоре после замужества. Причиной стала инфекция.

Работу с семейным архивом Соммер продолжает. Ей пока не удалось определить личности всех людей на старых фотографиях и установить происхождение многих предметов, сохранившихся в доме.

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