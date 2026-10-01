«Ни в одной стране мира такого нет»: Путин о запрете русского языка на Украине

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

По словам главы государства, некоторых людей там даже объявляют «вне титульной нации».

Фото, видео: Рюмин Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Валдай

Путин: на Украине запрещен русский язык и подобного нет нигде в мире

На Украине запрещен русский язык, подобного больше нет ни в одной стране мира. Об заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Ни в одной стране мира такого нет, чтобы был запрещен какой-то язык. А на Украине запрещен русский язык», — сказал Путин.

По словам президента, русские люди, которые осваивали территории современной Украины, в том числе Причерноморье, сейчас объявляются там «вне титульной нации». Владимир Путин подчеркнул, что именно такие вопросы сейчас находятся в центре внимания России.

«Вот нас что беспокоит», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин выступил против превращения русофобии и притеснения русских в государственную идеологию. Президент также заявил о необходимости искать пути для мирного сосуществования и выстраивать доверие между сторонами.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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