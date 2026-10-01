«Ни в одной стране мира такого нет»: Путин о запрете русского языка на Украине

По словам главы государства, некоторых людей там даже объявляют «вне титульной нации».
Фото, видео: Рюмин Александр/ТАСС; 5-tv.ru
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Путин: на Украине запрещен русский язык и подобного нет нигде в мире
На Украине запрещен русский язык, подобного больше нет ни в одной стране мира. Об заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Ни в одной стране мира такого нет, чтобы был запрещен какой-то язык. А на Украине запрещен русский язык», — сказал Путин.
По словам президента, русские люди, которые осваивали территории современной Украины, в том числе Причерноморье, сейчас объявляются там «вне титульной нации». Владимир Путин подчеркнул, что именно такие вопросы сейчас находятся в центре внимания России.
«Вот нас что беспокоит», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин выступил против превращения русофобии и притеснения русских в государственную идеологию. Президент также заявил о необходимости искать пути для мирного сосуществования и выстраивать доверие между сторонами.
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