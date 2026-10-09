«Легко осудить»: Катя Лель об отношениях детей и родителей

Катя Лель: детям легко осуждать родителей, не пройдя их путь

Детям легко осуждать родителей, не пройдя их путь. Об этом заявила заслуженная артистка России Катя Лель в беседе с 5-tv.ru на дне рождения Наталии Власовой.

«Детям легко осудить родителей, потому что они еще не жили в этом мире так долго, как живут их родители», — объяснила Лель в ответ на вопрос о том, как оправдать перед детьми свои жизненные поражения.

Лучшее решение — объяснить ребенку, что жизнь непредсказуема. Никто не знает точно, что будет с ним самим и с миром вокруг на следующий день.

У самой Кати Лель очень теплые и близкие отношения с дочерью, Эмилией Кузнецовой. Девушка любит свою мать, хотя и долгое время скрывала ее личность от однокурсников — по словам артистки, дочка-студентка не хотела, чтобы из-за славы матери к ней относились предвзято.

Тайна раскрылась забавным образом — например, одна из студенток увидела в TikTok видео с Катей Лель и ее дочерью, заметив сходство. Эмилию спросили, не она ли девушка на видео — пришлось сознаться.

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