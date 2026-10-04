Додик объявил о победе своей партии на выборах в Боснии и Герцеговине

Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик объявил о победе ее представителей на всех уровнях всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине. Об этом он сказал на брифинге в штаб-квартире партии, передает РИА Новости.

«Провозглашаю победу на всех уровнях. Спасибо всем. Это результат схожий с тем, который у нас был 20 лет назад. Благодарю всех людей, которые были с нами. Больше 120 тысяч человек прошли через наши собрания», — заявил Додик.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку. До этого Центральная избирательная комиссия страны сообщила, что Саво Минич лидирует в борьбе за пост президента Республики Сербской, а Желька Цвиянович — за место члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов.

На голосовании 4 октября жители страны выбирали представителей общенационального парламента и президиума, парламента Федерации Боснии и Герцеговины, а также Народной скупщины, президента и вице-президента Республики Сербской. Выборы состоялись и в десяти муниципальных собраниях Федерации.

Всего на 518 постов претендовали более семи тысяч кандидатов. Правом голоса обладают 3,4 миллиона граждан.

Боснией и Герцеговиной руководит президиум из трех человек — представителей сербов, хорватов и бошняков. Такое устройство сформировалось после войны 1992–1995 годов и подписания Дейтонского мирного соглашения.

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