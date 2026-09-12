Путин отметил роль ветеранов СВО в развитии паралимпийского движения

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 19 0

Премию «Герои Отчизны — Герои спорта» вручают участникам соревнований разных уровней.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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Президент России Владимир Путин обратился к лауреатам, организаторам и гостям церемонии вручения премии «Герои Отчизны — Герои спорта». В опубликованной 11 сентября приветственной телеграмме он отметил вклад ветеранов специальной военной операции в отечественное паралимпийское движение. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Эта награда присуждается ветеранам специальной военной операции, которые с честью выполнили свой долг перед Родиной, а в мирное время благодаря своей стойкости и силе духа преодолели непростые испытания, добились высоких результатов на всероссийских, межрегиональных соревнованиях, своим примером вдохновили товарищей, внесли значимый вклад в развитие отечественного паралимпийского движения», — говорится в послании.

Глава государства также подчеркнул работу Паралимпийского комитета России. Реализуемые организацией проекты помогают участникам СВО раскрывать свои способности в спорте и общественной деятельности.

Путин поздравил ветеранов, ставших лауреатами премии, и пожелал им новых успехов.

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