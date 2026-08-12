Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес спустя 10 лет отношений

Футболист Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношений

Криштиану Роналду официально связал себя узами брака с Джорджиной Родригес. Спортсмен и его возлюбленная, с которой он встречался последние десять лет, поделились радостной новостью в соцсетях. Публикация о свадьбе — фотография двух рук с обручальными кольцами — собрала миллион отметок «нравится» всего за девять минут.

Слухи о предстоящем торжестве появились еще в начале года — церемония была запланирована на середину лета. В июле в сети активно обсуждали список приглашенных, в который вошли известные футболисты, спортсмены и другие знаменитости — футболисты Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Родриго, бойцы Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, звезды шоу-бизнеса Вин Дизель, Рианна, Дженнифер Лопес, Дрейк и Трэвис Скотт, телеведущий Пирс Морган и другие.

Роналду не раз публично признавался в любви к избраннице, у них появились общие дети, но до официального брака дело не доходило. Их отношения завязались в 2016 году. Роналду зашел в мадридский бутик Gucci, где продавцом работала 22-летняя Джорджина. Это была любовь с первого взгляда. Через несколько дней они встретились вновь, и между ними вспыхнули чувства.

Джорджина смогла принять старших детей Роналду — близнецов Еву и Матео, рожденных суррогатной матерью в 2017 году, а также сына Криштиану-младшего, личность матери которого футболист предпочитает не раскрывать. Родригес подарила спортсмену дочь Алану Мартину, а затем у пары родились близнецы Белла Эмеральда и Анхель. Мальчик скончался, и пара тяжело переживала эту потерю.

За совместную жизнь Джорджина и Криштиану отпраздновали пять «Золотых мячей» Роналду, рекорды и кризисы, включая увольнение из «Манчестер Юнайтед» в 2022 году после интервью Пирсу Моргану. По словам близких, их союз держится на взаимной поддержке и общих ценностях. Оба выросли в простых семьях, познали нужду, оба ценят труд и своих близких. Футболист называет жену идеальной партнершей, помогающей ему расти.

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