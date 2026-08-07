Доступ несовершеннолетних к социальным сетям не ограничат в России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Однако у родителей есть возможности самостоятельно обезопасить своих детей.

Ограничения детей в соцсетях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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В России не собираются ограничивать доступ несовершеннолетних к социальным сетям. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ на своем официальном сайте.

В ведомстве отметили, что в обязательном порядке ограничивать доступ к социальным сетям для несовершеннолетних не планируют. Однако такая возможность была создана для мам и пап.

«Любые ограничения для детских сим-карт применяются исключительно по решению родителей и служат для дополнительной безопасности несовершеннолетних в сети», — пояснили в министерстве.

Также еще одна предлагаемая ведомством мера защиты несовершеннолетних — запрет операторам сотовой связи направлять на детские номера рекламные рассылки и смс, предназначенные для авторизации на различных сервисах. Исключением в этом случае будут лишь государственные информационные системы.

Такой запрет позволит снизить риски для детей оказаться в числе жертвой мошенников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что есть несколько мер, которые позволят родителям защитить своих детей от телефонных мошенников. Среди них: блокировка звонков с неизвестных номеров и запрет на установку приложений с подозрительных источников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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