Хуситы атаковали международный аэропорт в Эр-Рияде

Хуситы заявили об ударах по международному аэропорту в Эр-Рияде, объекту Aramco в Джидде и еще одному аэропорту на юге Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство SABA со ссылкой на представителя движения.

Воздушное пространство королевства хуситы объявили зоной военной операции. Они призвали авиакомпании временно прекратить полеты через него, сделав исключение для районов над Меккой и Мединой.

Заявление прозвучало на фоне операции «Рассвет Йемена», о начале которой власти Йемена объявили 5 октября. Ее целями названы возвращение территорий, находящихся под контролем хуситов, и освобождение Саны.

Саудовская коалиция, в свою очередь, сообщала об ударах по позициям движения «Ансар Алла». По ее данным, в атаках участвовали около 100 истребителей. Они нанесли удары более чем по 300 целям. Именно такие масштабы применения авиации привела коалиция в своем сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сирийском городе Алеппо произошла серия взрывов.

По данным журналистов Al Jazeera, после первого взрыва прогремели еще несколько. Звуки были слышны на расстоянии нескольких километров от места происшествия. Причина произошедшего пока не установлена.

На месте работают сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные и бригады скорой помощи. Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется.

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