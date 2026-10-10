Охлобыстин рассказал, почему не общается с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин рассказал, почему не общается с заслуженным артистом Михаилом Ефремовым. Откровением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о потерянном времени».

По словам Охлобыстина, Ефремов сейчас проходит некий реабилитационный период.

«Нет, он пока закрытый. У нас нет активных контактов, чего вытягивать, у меня дочка его крестная, она с ним постоянно общается, а Мишка в спектаклях, у него такая еще реабилитация, извините, четыре года с половиной за решеткой, годик-то, другой нужно посидеть так, выдохнуть, как говорится», — рассказал звезда «Интернов».

Актер добавил, что все еще считает Ефремова близким человеком.

«Я очень уважаю его личное пространство. Он очень близкий мне человек», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Ефремов не пришел на юбилей Ивана Охлобыстина. Имениннику тогда исполнилось 60 лет. Дочь юбиляра Евдокия выложила в соцсетях кадры, запечатлевшие отца в разгар торжества — он танцует под аккомпанемент живой музыки. Однако среди приглашенных не оказалось его товарища по актерскому цеху. Ранее Охлобыстин неоднократно приезжал к другу в колонию и ратовал за его досрочное освобождение.

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