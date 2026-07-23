Михаил Ефремов проигнорировал юбилей Ивана Охлобыстина

|
Алена Куликова
Алена Куликова 81 0

Коллеги были близки много лет.

Почему Михаил Ефремов не пришел на юбилей Ивана Охлобыстина

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Михаил Ефремов не посетил праздник в честь юбилея Ивана Охлобыстина

На праздновании 60-летия Ивана Охлобыстина, которое прошло накануне, отсутствовал близкий друг актера — заслуженный артист России Михаил Ефремов, сообщило издание 7Дней.ru. Дочь именинника Евдокия показала в социальных сетях, как отец танцует на празднике под живую музыку, но среди гостей не оказалось коллеги по цеху.

Ранее Охлобыстин регулярно навещал друга в колонии и выступал за его досрочное освобождение по состоянию здоровья. Их общение прекратилось после того, как Ефремов вышел на свободу. Сам Охлобыстин объяснял это тем, что Ефремов пережил тяжелые события и ему нужно время на адаптацию, поэтому, по его словам, он не навязывает встречи, ожидая инициативы от самого актера.

Тем временем Ефремов получил первую роль в большом кино после колонии — в комедийной драме «Отец. Еще отец» с бюджетом 130 миллионов рублей, где сыграют также Адам Кумаев и Аня Чиповская.

Смогут ли Ефремов и Охлобыстин восстановить отношения — вопрос остается открытым.

Напомним, в 2020 году Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина погиб, суд приговорил артиста к 7,5 года лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как звезда сериала «Интерны» готовится к юбилею.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.40
-0.08 89.44
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
В Японии планируют начать пересаживать свиные почки людям к 2033 году
22:15
Бывшая порноактриса стала сенатором в Колумбии
21:55
Собянин: школа № 236 откроется после реконструкции 1 сентября
21:39
Ола, Россия: в бразильских школах начнут преподавать русский язык
21:24
Российские силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника за 12 часов
21:11
Бывшая девушка сына Кадышевой не смогла отсудить у него миллионы

Сейчас читают

«А теперь Драпатый!» — Минобороны России иронично прокомментировало смену главкома ВСУ
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Хранитель традиций русской кухни: умер кулинар и телеведущий Максим Сырников
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео