Свадьбы не будет? «Мисс БРИКС» прокомментировала слухи о торжестве за 500 миллионов

«Мисс БРИКС» Алексеева опровергла слухи о свадьбе за 500 миллионов рублей

«Мисс БРИКС-2026» Валентина Алексеева опровергла слухи о предстоящей свадьбе с бизнесменом Ильей Мительманом. В эксклюзивном комментарии Super.ru девушка заявила, что в ближайшее время замуж выходить не собирается и предложения руки и сердца пока не получала.

«Никакой свадьбы не планируется. Да, я состою в отношениях. Я об этом не раз говорила. И на днях выставила видео с молодым человеком. Но читать новости про свадьбу за 500 миллионов, особенно в наше время — это, конечно, смешно. Никакой свадьбы не ожидается», — сказала Алексеева.

Поводом для слухов стала появившаяся в сети информация о якобы готовящемся торжестве Алексеевой и Мительмана в Абу-Даби.

Праздник преждевременно назвали одной из самых дорогих свадеб года, а расходы на гонорары приглашенных звезд должны были составить 350 миллионов рублей.

Валентина Алексеева в 2024 году она стала победительницей конкурса «Мисс Россия», после чего представила страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная» и вошла в число его финалисток.

В марте 2026 года Алексеева завоевала титул «Мисс БРИКС». Помимо участия в конкурсах красоты, она учится в РНИМУ имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело».

Ранее внимание к Алексеевой привлекали ее публичные отношения с представителями российского шоу-бизнеса. В частности, народный артист России Филипп Киркоров называл девушку своей музой и признавался ей в симпатии.

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