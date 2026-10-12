Мягкие не значит хорошие: какие домашние тапочки лучше выбрать

5-tv.ru: тапочки без фиксации стопы могут повышать риск падений

Домашние тапочки многие выбирают по принципу «лишь бы было мягко и удобно». Однако именно в них человек может проводить несколько часов в день, а значит, такая обувь тоже влияет на нагрузку на стопы и суставы. Особенно важно учитывать это тем, кто много времени проводит на ногах, уже сталкивался с болью в стопах или имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Специалисты советуют при выборе домашних тапочек обращать внимание не столько на внешний вид и мягкость, сколько на фиксацию стопы, подошву, стельку и устойчивость. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Какими должны быть хорошие домашние тапочки

В первую очередь тапочки должны хорошо сидеть на ноге. Если обувь постоянно спадает, человеку приходится непроизвольно поджимать пальцы, чтобы удерживать ее при ходьбе. Поэтому специалисты по стопе советуют отдавать предпочтение моделям с ремешком, липучкой или другим способом фиксации.

Особенно это актуально для пожилых людей: плохо сидящая обувь может повышать риск споткнуться и упасть. В рекомендациях для домашней обуви также советуют выбирать тапочки с креплением и прочной подошвой с хорошим сцеплением с полом.

При этом тапочки не должны быть тесными. Носочная часть должна оставлять пальцам достаточно места для естественного положения. Узкие модели, которые сдавливают переднюю часть стопы, лучше оставить для кратковременного использования.

Подошва не должна быть слишком тонкой

Мягкие тапочки с почти невесомой подошвой могут казаться максимально комфортными, однако для продолжительной носки такой вариант подходит не всем.

Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на амортизационные свойства подошвы. Она должна смягчать ударную нагрузку при ходьбе, а ее комфортная толщина составляет примерно 1–1,5 сантиметра. Также подошва должна сгибаться в районе естественного изгиба стопы — у основания пальцев.

Слишком тонкая подошва плохо поглощает нагрузку, а чрезмерно мягкая и гибкая обувь может не обеспечивать необходимой поддержки.

Поэтому для дома лучше выбирать тапочки с умеренно гибкой, но устойчивой подошвой, которая не складывается пополам и не заставляет стопу работать дополнительно.

Почему важна нескользящая подошва

Домашний пол часто бывает гладким, особенно если речь идет о плитке, ламинате или паркете. Поэтому подошва тапочек должна иметь хорошее сцепление с поверхностью.

Специалисты рекомендуют выбирать модели с выраженным протектором или другим покрытием, которое уменьшает вероятность скольжения и падения.

Стертая подошва — повод заменить тапочки, даже если внешне они еще выглядят вполне прилично. Со временем обувь теряет амортизацию и устойчивость.

Нужен ли супинатор

Супинатор часто воспринимается как обязательный элемент правильной обуви. Однако универсального правила «каждому человеку нужны тапочки с супинатором» нет.

Роспотребнадзор рекомендует, чтобы стелька поддерживала естественные продольный и поперечный своды стопы. В качестве одного из вариантов ведомство называет мягкий встроенный супинатор или анатомически сформированную стельку. Съемная стелька также удобна: при необходимости ее можно заменить на индивидуальную ортопедическую.

Если человек уже использует ортопедические стельки, домашняя обувь должна позволять установить их без сдавливания стопы. При выраженном плоскостопии, постоянной боли или другой проблеме со стопами конкретный вариант стельки лучше подбирать со специалистом.

Закрытая пятка лучше открытой

Тапочки-бабуши, мюли и модели без фиксации пятки очень удобны тем, что их можно быстро надеть. Но для постоянной носки у них есть существенный недостаток — стопа удерживается хуже.

Специалисты рекомендуют для ежедневного использования модели, которые фиксируют пятку. Специалисты отдельно советуют избегать домашних тапочек без крепления, поскольку они хуже удерживают ногу и могут способствовать спотыканиям и падениям.

Поэтому если человек много ходит по дому, занимается хозяйственными делами или проводит большую часть дня на ногах, практичнее выбрать тапочки с закрытым задником или надежным ремешком.

Материал тоже имеет значение

Нога внутри тапочек должна оставаться сухой и не перегреваться. Роспотребнадзор рекомендует для повседневной обуви материалы, которые хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Среди подходящих вариантов называют натуральную кожу, пробку и современные влагоотводящие ткани.

При этом внутренние швы и грубые элементы не должны натирать кожу. Мягкий материал особенно важен людям с чувствительными стопами.

Не стоит забывать и о гигиене: домашнюю обувь необходимо регулярно проветривать и просушивать, а изношенные тапочки своевременно менять.

Что не так с полностью плоскими тапочками

Еще один популярный вариант — тапочки с абсолютно плоской подошвой без подъема. Роспотребнадзор в рекомендациях отмечает, что для повседневной обуви оптимальным может быть небольшой подъем высотой два-четыре сантиметра, а полностью плоская подошва способна ухудшать амортизационную функцию стопы.

При этом переносить эту рекомендацию буквально на любую домашнюю обувь не стоит: конструкция тапочек отличается от уличной обуви, а требования зависят от особенностей конкретного человека.

Главное — избегать крайностей: слишком плоская и тонкая подошва не дает достаточной амортизации, а высокий каблук для домашней обуви очевидно не нужен.

Какие тапочки лучше не покупать

При выборе домашней обуви специалисты советуют с осторожностью относиться к моделям, которые:

постоянно спадают с ноги;

имеют совершенно плоскую и тонкую подошву;

легко складываются пополам;

скользят по полу;

сдавливают пальцы;

имеют грубые внутренние швы;

не позволяют надежно зафиксировать стопу;

уже заметно износились.

Отдельно специалисты советуют не ориентироваться только на мягкость. Очень мягкая обувь может быть приятной при первом примеривании, но при длительной ходьбе не всегда обеспечивает необходимую поддержку стопы.

Как понять, что тапочки подходят

Перед покупкой стоит надеть обе тапочки и немного в них походить. Стопа не должна выскальзывать, пальцы не должны упираться в носок, а подошва — скользить по полу.

Обувь должна быть удобной сразу. Специалисты отдельно отмечают, что правильно подобранная обувь не должна требовать длительного «разнашивания».

Если тапочки предназначены для человека с ортопедическими проблемами, лучше заранее учитывать необходимость специальных стелек или других ортопедических приспособлений.

Какие тапочки выбрать в итоге

Для ежедневной домашней носки стоит искать модель, которая надежно фиксируется на ноге, имеет нескользящую и достаточно амортизирующую подошву, просторную носовую часть и удобную стельку.

Идеальный вариант для одного человека не обязательно будет таким же для другого. Если стопы здоровы и не болят, требования к домашней обуви могут быть менее строгими. Если же появляются постоянные боли, онемение, деформация стопы или проблемы с походкой, выбор тапочек уже не стоит рассматривать отдельно от состояния здоровья.

При этом слово «ортопедические» на упаковке само по себе не означает, что обувь подходит конкретному человеку. Роспотребнадзор отдельно разъясняет, что ортопедическая обувь в специальном понимании — это продукция с определенными конструктивными характеристиками и назначением, а массовая обувь с анатомической стелькой не становится от этого индивидуальной ортопедической обувью.

Главное правило при покупке домашних тапочек простое: они должны не просто быть мягкими, а удерживать стопу, защищать ее от скольжения и ударной нагрузки и не создавать дополнительного давления.

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