«Рассказать историю телом»: Мигель разрушил миф о хореографах

Мигель назвал каждого хореографа прежде всего режиссером

Каждый хореограф, несмотря на имеющиеся в профессии стереотипы, в первую очередь — режиссер. Об этом рассказал знаменитый хореограф и танцор Сергей Шестеперов, более известный под псевдонимом Мигель, на премьере танцевальной драмы «Искусство падения» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Это очень странный стереотип, потому что хореографов-режиссеров, мне кажется, каждый второй. Это прежде всего должно присутствовать в каждом человеке, который занимается хореографией. И, мне кажется, намного сложнее разговаривать с помощью тела, нежели просто произносить слова либо петь песни. Поэтому этот стереотип надо разрушать, он какой-то неправильный у вас. Каждый хореограф прежде всего режиссер, и у него задача самая сложная — рассказать историю с помощью тела так, чтобы это было понятно», — отметил Мигель.

При этом танцор уточнил, что в новом проекте «Искусство падения» изначально не стояло цели развеять миф о том, что хореограф — это не режиссер.

«Нам не хотелось что-то доказывать кому-то. В данном проекте мы всех поставили на свои места, и мы считаем это правильным. Правильно было поставить танцовщиков, чтобы они исполняли роли танцовщиков. Вот и все. Но никаким образом не хотели кому-то утереть нос или как-то изменить мнение», — добавил Мигель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему, по мнению Мигеля, танцор никогда не соберет стадион. По словам хореографа, танцы — это не стадионное творчество. На большом расстоянии аудитория просто не сможет установить необходимый зрительный контакт с исполнителем. При этом большие экраны, по словам артиста, никак не спасут ситуацию.

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