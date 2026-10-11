Зеленский поставил новое условие для выборов после слов Трампа

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 59 0

В интервью ABC политик связал проведение президентской кампании с двухмесячным прекращением огня.

Зеленский: выборы при 60-дневном перемирии

Фото: Reuters/Alina Smutko

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Зеленский: выборы на Украине возможны при 60-дневном перемирии

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине проведут выборы, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие. Об этом Зеленский сказал в программе ABC «На этой неделе».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что безуспешно убеждал Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы не спровоцировать дефицит дизтоплива в мире.

«Мы говорили ему: можете наносить любые удары в России, но не трогайте НПЗ, так как это станет проблемой для всего мира», — сказал он журналистам в субботу в Вашингтоне.

По словам Трампа, Зеленский к этой просьбе не прислушался. По словам американского лидера, Зеленский стремится создать проблемы для всего мира и навредить фермерам и животноводам США, нанося удар по поставкам дизельного топлива, поскольку Россия обеспечивает значительную часть мирового рынка дизеля.

«Мы просили его не бить по дизтопливу, других ограничений не было. И как он поступил? Он стал бить именно по дизельному топливу», — рассказал тогда президент США.

Трамп также заявил, что Украине нужен новый глава государства, и возложил на Зеленского ответственность за высокие цены на дизельное топливо в США. Кроме того, Трамп сказал, что Украине пора найти президента, утверждая, что Зеленский прилагает недостаточно усилий для мирного урегулирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель американской аэрокосмической корпорации SpaceX Илон Маск охарактеризовал Владимира Зеленского, лидера киевского режима, как зашедшего слишком далеко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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