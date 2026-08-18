Сын Ирины Дубцовой накопил штрафов более чем на 160 тысяч рублей

Сын певицы Дубцовой Артем Черницын накопил штрафов более чем на 160 тысяч рублей

Сын певицы Ирины Дубцовой и солиста группы Plazma Романа Черницына Артем за неполный год накопил штрафов на сумму более 163 тысяч рублей. Об этом сообщили журналисты Super со ссылкой на собственные источники. По их данным, нарушения ПДД фиксировались в период с 4 октября 2025 года по 7 августа 2026 года.

Артем Черницын передвигается на спортивном BMW M3 F80, стоимость которого начинается от пяти миллионов рублей. Что касается нарушений, в основном молодой человек превышал скорость, но также останавливался в неположенных местах, не оплачивал проезд по платным дорогам и парковку.

Весной звездный отпрыск заявил о решении снова попробовать свои силы в музыке. Он признался, что в детстве не задумывался о деньгах и ни в чем себе не отказывал, однако теперь его взгляды на жизнь серьезно изменились. Молодой человек, по собственным словам, отказался от нескольких квартир, которые предлагала ему мать, стремясь к большей самостоятельности.

При этом для нового музыкального старта Черницын взял творческий псевдоним с фамилией Дубцов. Кроме того, сама артистка признавалась, что продолжает поддерживать сына финансово, потому что уровень его доходов пока не соответствует его привычному образу жизни.

Ранее в интервью 5-tv.ru Артем объяснил, почему даже с поддержкой знаменитых родителей ему не удалось пробиться в шоу-бизнес с первой попытки.

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