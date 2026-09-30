«Я не понимала»: Бузова рассказала, как первые ощутила популярность
Звезда до определенного момента не догадывалась об известности «Дома-2».
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
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Ольга Бузова вспомнила, когда впервые ощутила популярность
Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась воспоминаниями о первом ощущении популярности. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.
«А поняла я в далеком 2004 году, когда вышел „Дом-2“, что что-то не так. Мы тогда иногда выезжали за периметр под чутким присмотром администраторов — на свидания или что-то такое», — вспомнила звезда.
Тогда, по словам телеведущей, к ней подбежала девочка с просьбой дать автограф, чем крайне удивила Ольгу.
«И помню, как ко мне подбежала девочка и попросила автограф. Я не понимала, откуда меня все знают. Мы не видели себя по телевизору, я даже не понимала масштаб популярности шоу», — рассказала Бузова.
Сейчас Ольга отмечает, что считает себя публичным человеком. При этом телеведущая подчеркнула, что не позволяет себе проявлять высокомерие в любом виде.
«Сейчас, спустя 22 года, я понимаю, что я публичный человек, но не ставлю себя выше кого-то. Я такая же, как была до попадания в телевизор», — добавила певица.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанат Ольги Бузовой сделал восемь татуировок на своем теле и все они посвящены певице. Дмитрий Васильев слушает певицу с 2017 года и видит в Ольге родственную душу. Мужчина отметил, что он не ставит перед собой цель быть замеченным Бузовой. По его словам, в таких действиях он видит некое служение.
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