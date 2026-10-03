Стала известна причина смерти Анатолия Кашпировского

Он скончался в Москве в возрасте 87 лет.
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
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Причиной смерти Анатолия Кашпировского стала сердечная недостаточность. Об этом 3 октября сообщил StarHit. По данным издания, он умер в Москве на 88-м году жизни.
Ранее о кончине Кашпировского написал в личном блоге телеведущий Андрей Малахов.
«Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!» — отметил он, не уточнив обстоятельств.
Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница. Окончил Винницкий медицинский институт и много лет работал в психиатрической больнице. Широкую известность получил в конце 1980-х благодаря телевизионным «Сеансам здоровья», во время которых заявлял о возможности дистанционного воздействия на самочувствие зрителей. В 1993 году его избрали депутатом Государственной думы первого созыва от ЛДПР.
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