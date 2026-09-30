Пьет виски и ходит на массаж: P. Diddу устроил себе люксовую жизнь в тюрьме

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Осужденный за насилие музыкальный продюсер платит другим заключенным за услуги.

Какие условия содержания P. Diddу в тюрьме

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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NBC News: P. Diddу устроил себе люксовую жизнь в тюрьме

Музыкальный продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс. — Прим.ред.) продолжает отбывать наказание в федеральной тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси. Но даже за решеткой он сохраняет привычный образ жизни. Об этом NBC News рассказали несколько бывших заключенных, которые находились с ним в одном блоке.

По словам источников, Комбс платит за услуги другим заключенным, которые готовят ему еду, убирают помещение, стирают вещи и заправляют кровать. Также ему делают массаж.

Кроме того, собеседники издания заявили, что у музыканта есть запрещенные мобильные телефоны, с помощью которых он может просматривать социальные сети и получать фотографии. По их словам, у Комбса также есть модифицированный планшет для просмотра фильмов и документальных программ.

Источники утверждают, что бывший хип-хоп-продюсер получил доступ к алкоголю, который попадает в учреждение незаконным путем. Один из заключенных рассказал, что пил с Комбсом виски.

При этом представитель музыканта заявил, что сообщения о его жизни в тюрьме преувеличивают обычные условия содержания заключенных.

«Постоянное внимание к каждой обыденной детали жизни Шона Комбса в тюрьме достигло того уровня, когда СМИ преподносят обычную тюремную жизнь как новость», — заявил представитель артиста.

Шон Комбс был осужден по двум пунктам обвинения, связанным с насилием и организацией проституции, и получил 50-месячный срок. При этом суд оправдал его по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете.

Дата освобождения Комбса из федеральной тюрьмы Форт-Дикс назначена на 21 января 2028 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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