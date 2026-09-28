Россиянка погибла в ДТП в Турции
Грузовик столкнулся с легковушкой и влетел в остановку.
Фото: www.globallookpress.com/Shadati
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DHA: в Турции в результате ДТП с грузовиком погибла 20-летняя россиянка
Двадцатилетняя россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Анталье. Об этом сообщило агентство Demirören Haber Ajansı (DHA).
Авария произошла накануне вечером на перекрестке в районе Чолаклы. По данным издания, на трассе D-400 Манавгат — Аланья грузовик сначала столкнулся с легковым автомобилем, который двигался в том же направлении, а затем влетел в остановку, находившуюся рядом. В тот момент там были люди.
В результате произошедшего погибли два человека: 20-летняя россиянка Арина Д. и гражданка Азербайджана Алена Д. Их тела спасатели обнаружили под опрокинувшемся грузовиком. Водитель транспортного средства отделался легкими ранениями. После оказания медицинской помощи его доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Причины трагедии выясняются.
Ранее россиянин умер в туристической зоне Кипра. Тело гражданина РФ обнаружили на побережье в деревне Пиле. Личность погибшего установлена. Ему было 22 года. Сотрудники дипмиссии принимают меры для связи с родственниками умершего. Причина и обстоятельства его смерти выясняются.
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