Россиянка погибла в ДТП в Турции

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

Грузовик столкнулся с легковушкой и влетел в остановку.

В Турции погибла 20-летняя россиянка — что известно

Фото: www.globallookpress.com/Shadati

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DHA: в Турции в результате ДТП с грузовиком погибла 20-летняя россиянка

Двадцатилетняя россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Анталье. Об этом сообщило агентство Demirören Haber Ajansı (DHA).

Авария произошла накануне вечером на перекрестке в районе Чолаклы. По данным издания, на трассе D-400 Манавгат — Аланья грузовик сначала столкнулся с легковым автомобилем, который двигался в том же направлении, а затем влетел в остановку, находившуюся рядом. В тот момент там были люди.

В результате произошедшего погибли два человека: 20-летняя россиянка Арина Д. и гражданка Азербайджана Алена Д. Их тела спасатели обнаружили под опрокинувшемся грузовиком. Водитель транспортного средства отделался легкими ранениями. После оказания медицинской помощи его доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Причины трагедии выясняются.

Ранее россиянин умер в туристической зоне Кипра. Тело гражданина РФ обнаружили на побережье в деревне Пиле. Личность погибшего установлена. Ему было 22 года. Сотрудники дипмиссии принимают меры для связи с родственниками умершего. Причина и обстоятельства его смерти выясняются.

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