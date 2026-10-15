Новак: Россия продолжит импорт бензина для пополнения запасов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Это необходимо, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы.

Новак о поставках российского дизеля в США: новости

Фото: © РИА Новости/Елена Афонина

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Россия планирует как минимум до конца 2026 года импортировать бензин для обеспечения внутреннего рынка и пополнения запасов. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам на полях Российской энергетической недели.

По его словам, сейчас на импортный бензин приходится около 10% российского рынка, а поставки необходимы в том числе для восстановления запасов, сниженных летом.

Новак также рассказал, что первые партии российского дизельного топлива могут отправиться в США не раньше чем через две-три недели. Такой срок потребуется с учетом заключения контракта и организации фрахта.

Российские нефтяные компании уже готовы начать отгрузки дизеля на мировые рынки, однако сейчас стороны согласовывают коммерческие условия.

«Для того, чтобы поставки осуществить, необходимо заключить контракт и загрузить топливо, зафрахтовать судно и отправить его потребителю. Все это занимает две-три недели. Поэтому, наверное, необходимо быстрее сейчас заключать соглашение», — сказал вице-премьер.

Параллельно власти обсуждают возможность обязать продавать топливо пониженного экологического класса только через биржу. По словам Новака, такой механизм позволит сделать сделки прозрачнее, отслеживать направления поставок и обеспечить маркировку топлива.

Кроме того, Минэнерго рассматривает возможность до конца 2026 года запретить непроизводителям экспорт сжиженных углеводородных газов. Новак отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.

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