Атакуют дома и машины: почему стало так много клопов на Кубани

Краснодарский край столкнулся с нашествием мраморных клопов

Краснодарский край столкнулся с массовым нашествием мраморных клопов, которые забираются в дома и автомобили и облепляют стены. Одной из причин резкого роста численности насекомых стали мягкие зимы, позволяющие выживать большому количеству взрослых особей. Об этом ТАСС рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

«Клоп успевает дать до трех поколений за год, то есть это очень много. <…> Мягкие зимы — это позволяет выжить просто огромному количеству взрослых особей», — сказал Сафонов.

Осенью с наступлением холодов клопы начинают массово искать теплые места для зимовки. Поэтому именно в этот период их скопления становятся особенно заметны.

Мраморный клоп родом из Юго-Восточной Азии — Китая, Японии и Тайваня. В России его впервые обнаружили в Сочи в 2014 году.

«Дело в том, что он не имеет здесь природных хищников, которые могли бы его сдерживать», — объяснил биолог.

Сафонов считает высокой вероятность того, что массовые нашествия будут повторяться и в следующие годы. Наиболее благоприятные условия для распространения насекомых складываются на Северном Кавказе и в Ростовской области. Также клопы могут активнее распространяться на юге Волгоградской области и в Подмосковье.

Эксперт отметил, что мраморные клопы способны наносить вред сельскому хозяйству, поскольку питаются более чем 300 видами растений. Обилие плодово-ягодных и овощных культур создает для них большую кормовую базу.

По словам Сафонова, мраморный клоп продвигается на новые территории примерно на 100–150 километров в год.

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