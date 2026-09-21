Итальянский журналист заявил о честности российских выборов

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 27 0

Винченцо Лоруссо подчеркнул различия в избирательных кампаниях обеих стран.

Что сказал итальянский журналист про выборы в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Итальянский журналист заявил о честности российских выборов

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо, освещавший выборы депутатов Государственной думы на территории Донбасса, заявил, что настоящие фиктивные выборы проходят не в России, а в Италии. Такое мнение он высказал 20 сентября в беседе с агентством РИА Новости.

«В Италии говорят о фиктивных выборах в России, но на самом деле существует десять политических партий, некоторые из которых не имеют представителей в Думе. А в Италии новым партиям фактически запрещено участвовать в выборах из-за закона, требующего от них собрать десятки тысяч подписей в очень короткие сроки», — сказал журналист.

Лоруссо впервые работал на выборах в Госдуму в Донбассе в качестве корреспондента. По его словам, организация голосования произвела на него положительное впечатление. Журналист также указал на различия в условиях участия политических партий в выборах в России и Италии.

Винченцо Лоруссо в 2025 году получил разрешение на временное проживание в России. Он освещает повседневную жизнь в Донбассе и Новороссии с 2022 года. В планах у итальянца получить гражданство РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как более 212 тысяч россиян голосовали на участках, расположенных за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026
21 сент
Несколько избирательных участков Москвы работали после 20:00
21 сент
Яровая: за президентом и бойцами СВО стоит единый народ России
21 сент
ВС РФ усилят удары по военным объектам в Киеве
20 сент
Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму
20 сент
Очереди из россиян зафиксированы на избирательных участках в США
20 сент
ВЦИОМ: «Единая Россия» набирает 49,4% по итогам экзитпола
20 сент
«Единая Россия» лидирует после обработки 20,4% протоколов
20 сент
Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах в Госдуму
20 сент
Лавров считает итоги выборов в ГД главным ответом на заявления ЕС
20 сент
МВД выявило 56 ложных сообщений о минировании в дни выборов
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:35
«Рожайте обязательно»: Вадим Галыгин призвал не бояться заводить детей
3:20
Кружева, бал и Петербург: Akmal' и Куртова сыграли пышную свадьбу
3:02
Одну загадку решили — появилась другая: что скрывает слияние черных дыр
2:45
Итальянский журналист заявил о честности российских выборов
2:28
Запах разложения и пятно крови: что произошло с пропавшим почти 40 лет назад школьником
2:12
Угрозы повсюду: почему Гарри и Меган могут навсегда вернуться в США

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Два человека погибли и четверо пострадали в результате ударов дронов ВСУ на ДНР
В ЦИК назвали сроки объявления первых результатов выборов в Госдуму
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен