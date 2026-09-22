«Вам из поликлиники»: мошенники придумали новую схему на фоне сезона ОРВИ

Мошенники начали заманивать россиян на фальшивые прививки

С наступлением сезона ОРВИ и гриппа в России активизировались мошенники. Они используют растущую тревогу жителей из-за вирусов.

Как пишут «Известия», аферисты притворяются сотрудниками поликлиник. Звонят потенциальным жертвам с предложением вакцинироваться или пройти обследование без очереди. А для подтверждения фальшивой записи спрашивают код из СМС, который на самом деле открывает доступ, например, к «Госуслугам».

Еще один способ обмана — почтовая рассылка. Цель аферистов — выманить номера телефонов и далее перейти к обзвону.

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