«Вам из поликлиники»: мошенники придумали новую схему на фоне сезона ОРВИ

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Аферисты предлагают россиянам вакцинацию и обследования без очереди, а затем пытаются получить доступ к их аккаунтам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Мошенники начали заманивать россиян на фальшивые прививки

С наступлением сезона ОРВИ и гриппа в России активизировались мошенники. Они используют растущую тревогу жителей из-за вирусов.

Как пишут «Известия», аферисты притворяются сотрудниками поликлиник. Звонят потенциальным жертвам с предложением вакцинироваться или пройти обследование без очереди. А для подтверждения фальшивой записи спрашивают код из СМС, который на самом деле открывает доступ, например, к «Госуслугам».

Еще один способ обмана — почтовая рассылка. Цель аферистов — выманить номера телефонов и далее перейти к обзвону.

 Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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