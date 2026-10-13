Удалили более 200 новообразований: врачи спасли женщине кишечник

В Свердловской области врачи удалили у пациентки 210 полипов и сохранили орган

Врачи Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга провели успешную операцию, в ходе которой удалили у молодой женщины 210 новообразований в толстой кишке. Несмотря на сложность вмешательства, медики сохранили орган. Об этом Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения Свердловской области.

Отмечается, что операция длилась четыре часа и проводилась под общей анестезией.

Так как у пациентки не было отягощенного анамнеза, врачи впервые выбрали удаление множественных полипов толстой кишки эндоскопическим вариантом. Подобная практика распространена в ведущих мировых клиниках, уточняется в сообщении.

«Наши медики впервые выбрали эндоскопический вариант удаления многочисленных новообразований кишечника взамен традиционной хирургии», — говорится там же.

Пресс-служба ведомства отмечает, что удаление новообразований проходило преимущественно методом «холодной» петлевой полипэктомии. Это подразумевает собой технически сложные задачи, которые удалось провести максимально бережно для пациентки.

«Доброкачественность» полипов не отменила онконастороженности врачей, и женщина регулярно проходит обследования и находится на диспансерном наблюдении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как вовремя распознать у себя тромбоз и мифах, связанных с этим заболеванием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.