Бойня в кабине: второй пилот Flydubai пытался повторить сценарий терактов 11 сентября

Второй пилот Flydubai хотел повторить теракты 11 сентября

Второй пилот Flydubai планировал повторить теракты 11 сентября 2001 года, направив самолет на аэропорт Бен-Гурион. Об этом сообщило агентство WAM со ссылкой на Генеральную прокуратуру ОАЭ.

По данным следствия, 30 сентября во время рейса из Дубая в Тель-Авив 29-летний гражданин Омана напал на командира самолета с аварийным топором. Он хотел получить контроль над воздушным судном и направить его на пассажирский терминал.

Как заявили в прокуратуре, мужчина еще во время учебы в Австралии начал интересоваться экстремистскими материалами и терактами смертников. Тогда же у него появилась идея повторить атаку 11 сентября.

Перед попыткой нападения он дважды летал в Тель-Авив и изучал маршрут и аэропорт.

Атаку удалось остановить благодаря другим членам экипажа и пассажирам. После этого самолет изменил маршрут и приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

Подозреваемый признался в содеянном и заявил, что действовал один. При этом прокуратура продолжает проверять возможное участие других людей.

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