Бойня в кабине: второй пилот Flydubai пытался повторить сценарий терактов 11 сентября

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 26 0

По версии следствия, мужчина собирался направить самолет на пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион.

Зачем пилот Flydubai хотел захватить самолет

Фото: Reuters/Ammar Awad

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Второй пилот Flydubai хотел повторить теракты 11 сентября

Второй пилот Flydubai планировал повторить теракты 11 сентября 2001 года, направив самолет на аэропорт Бен-Гурион. Об этом сообщило агентство WAM со ссылкой на Генеральную прокуратуру ОАЭ.

По данным следствия, 30 сентября во время рейса из Дубая в Тель-Авив 29-летний гражданин Омана напал на командира самолета с аварийным топором. Он хотел получить контроль над воздушным судном и направить его на пассажирский терминал.

Как заявили в прокуратуре, мужчина еще во время учебы в Австралии начал интересоваться экстремистскими материалами и терактами смертников. Тогда же у него появилась идея повторить атаку 11 сентября.

Перед попыткой нападения он дважды летал в Тель-Авив и изучал маршрут и аэропорт.

Атаку удалось остановить благодаря другим членам экипажа и пассажирам. После этого самолет изменил маршрут и приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

Подозреваемый признался в содеянном и заявил, что действовал один. При этом прокуратура продолжает проверять возможное участие других людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД России осудили произошедшее, назвав его преступлением, и выразили надежду на объективное расследование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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