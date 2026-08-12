В Москве самокатчики получили более 66 тысяч штрафов с начала сезона

В Москве с начала сезона 2026 года водители электросамокатов получили более 66 тысяч штрафов, а 105 тысяч аккаунтов были заблокированы за грубые и повторные нарушения правил. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram-канале.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что сотрудники Госавтоинспекции и операторы сервисов аренды самокатов регулярно проводят проверки, а специалисты ситуационного центра ЦОДД круглосуточно контролируют дорожную обстановку с помощью камер.

Среди наиболее распространенных нарушений в Дептрансе назвали поездки вдвоем на одном электросамокате, пересечение пешеходных переходов без спешивания и движение вне предназначенных для этого велополос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поездки на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения могут привести к административной ответственности. Адвокат Макка Салигова объяснила, что наказание зависит от категории устройства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.