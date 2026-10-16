«Мы были чистенькие и сытые»: Розенбаум рассказал о небогатом детстве в коммуналке

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 483 0

Музыкант вспомнил трудолюбивых родителей и редкие деликатесы, появлявшиеся на праздничном столе.

Фото, видео: Демьянчук Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Розенбаум в детстве скромно жил с родителями в коммунальной квартире

Народный артист РФ Александр Розенбаум в детстве жил с родителями в коммунальной квартире — быт семьи был скромным, но достойным. Об этом певец рассказал на пресс-конференции в центре Медиагруппы «Россия сегодня».

«У нас не было много, мы в коммуналке жили, обычные доктора. Но мы были чистенькие и сытые», — рассказал певец.

Деликатесов каждый день не было, но они были в праздники, как и у всех советских людей. Артист вспомнил, как его мать заворачивала в газету еще зеленые бананы и убирала на полку дозревать.

Родители Розенбаума были врачами. Мать — гинекологом, а отец — урологом. По словам музыканта, они всегда упорно трудились и хотели, чтобы и в семье, и на работе был порядок.

«А для этого надо трудиться, трудиться и еще раз трудиться. И прятать от детей блатные песни на кассете», — пошутил артист.

Ранее Розенбаум рассказал о том, как песня «Вечерняя застольная» около 15 лет ждала популярности у широкой публики.

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