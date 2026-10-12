Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного здания Киностудии Горького

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Монтаж архитектурно-художественной подсветки уже закончен, идут пусконаладочные работы.

Ремонт фасада Киностудии Горького завершен

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Ремонт фасада главного здания Киностудии Горького завершен. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС проинформировал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что сооружение на улице Сергея Эйзенштейна возведено в 1939 году в стиле сталинского ампира.

«Фасад выполнен в форме подковы и украшен колоннадой, что придает постройке вид старинной усадьбы», — отметил Собянин.

Он также уточнил, что наружную стену со стороны двора отремонтировали ранее. Теперь же в рамках реконструкции заменили покрытие кровли и сделали козырек из оцинкованной стали над колонной частью входа.

Особую выразительность постройке в темное время суток придаст архитектурно-художественная подсветка. Ее монтаж завершен, сейчас ведутся пусконаладочные работы.

Не остался без внимания и сквер рядом со зданием. Провода убрали под землю, территорию замостили плиткой, установили торшеры и лавочки, засеяли газон и добавили зелени. Через несколько недель сквер станет доступен для москвичей.

Центральным объектом площадки станет классический фонтан. Сейчас его реконструкция близится к завершению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Лужниках» обустроили новую беговую трассу вокруг Большой спортивной арены. Протяженность маршрута — 1,1 километра. На дорожке имеется профессиональное легкоатлетическое покрытие, а разметка дистанции выполнена через каждые 100 метров. Олимпийский комплекс продолжает обустраивать удобные и безопасные пространства для спорта и прогулок. Теперь зона возле Большой спортивной арены открыта только для спортсменов и пешеходов, что сделало тренировки безопаснее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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