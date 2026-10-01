Скорое пополнение: Анастасия Решетова ждет второго ребенка

Анастасия Решетова ждет второго ребенка

Модель и блогер Анастасия Решетова ждет второго ребенка. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Сейчас не буду многословна. Просто поделюсь с вами самым трепетным и важным моментом в своей жизни. Скоро я стану мамой во второй раз», — написала блогер.

О сроке беременности и поле будущего малыша Анастасия решила пока не рассказывать.

Широкую известность Решетова получила после конкурса «Мисс Россия — 2014». Тогда она заняла второе место и стала первой вице-мисс. После конкурса модель продолжила работать в индустрии моды, занялась блогингом и запустила несколько проектов в сфере красоты. В 2017 году она также выпустила книгу о питании и тренировках.

Первого ребенка Решетова родила во время отношений с рэпером Тимати. Их сын Ратмир появился на свет 16 октября 2019 года. В сентябре 2020 года модель сообщила о расставании с музыкантом после шести лет отношений.

О планах на второго ребенка Решетова ранее рассказывала в интервью Ляйсан Утяшевой. Тогда модель говорила, что пока не готова полностью посвящать себя семье, поскольку хотела реализовать несколько планов. При этом она отмечала, что в семье уже обсуждали свадьбу и рождение детей и называла 2027 год ориентиром для таких изменений.

«У меня нет такого дикого желания сейчас совсем уходить в семейный формат. Рожать детей и жить только семьей я не готова. Пусть меня закидают помидорами. У меня есть ряд вещей в голове, которые я должна реализовать. И в следующем году, наверное, уже все», — говорила Решетова.

В январе 2026 года Решетова рассказала о помолвке. При этом имя своего избранника модель не раскрыла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Влад Прохоров впервые станет отцом. Его избранницей стала агент Наталья Гнеушева, которая старше 28-летнего артиста на 21 год.

По словам Прохорова, они с возлюбленной хотели детей, но планировали стать родителями позже. Сам актер рассчитывал завести ребенка примерно к 35 годам. Узнав о беременности Натальи, он изменил свое отношение к срокам и признался, что теперь рад скорому появлению малыша.

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