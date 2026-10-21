Экс-сотрудница «Покровской обители» рассказала о вере прихожан в общение с умершими

Последователи секты «Покровская обитель» считали матушку Ольгу пророчицей, передающей волю Бога на земле. Об этом 5-tv.ru рассказала бывший бухгалтер организации.

«Они все, все, кто жил в обители, они просто смотрели на нее, ну, как сказать, как на вождя, как на истину в последней инстанции. Потом поняла, что они смотрят на нее, как на пророчицу, как на того, кто транслирует волю Бога на землю», — рассказала она.

Фото и видео: 5-tv.ruЖенщина работала в обители еще тогда, когда она официально считалась православным храмом — всего в организации она провела семь лет. По ее словам, вначале она не сомневалась в том, что это обычная православная община, но постепенно стала удивляться тому, как сильно матушка Ольга влияет на прихожан.

Бухгалтер и сама попала под обаяние сектантки. Она просила Ольгу стать духовной наставницей и столкнулась с попытками давления со стороны матушки.

«Я человек открытый, в один момент, когда у меня был вопрос жизненный, я пошла к ней за советом. Она стала мне транслировать мне волю Божью. Что Господь общался с ней во сне лично, открыл ей, что я такая лживая, корыстная, что у моего ребенка блудливые глаза, что я тут вообще не достойна быть», — процитировала она слова матушки.

Слова Ольги смутили женщину, она впала в депрессивное состояние и с трудом пережила это. Уже покинув секту, она узнала о том, сколько власти было у Ольги на самом деле. Та разрушала семейные отношения своих прихожан, ломая им судьбы, сводила чужих людей вместе, меняла данные при крещении имена.

Более того, последователи верили, что сектантка способна говорить с мертвыми. Когда умер один из посетителей обители, она заявила, что общалась с его душой.

Сама Ольга Новикова, которую считают возможной главой общины, категорически отрицает все выдвинутые против нее обвинения. Она утверждает, что те, кто распространяет информацию о жизни в общине, делают это из мести.

Подробности расследования корреспондента «Известий» Игоря Капорикова смотрите в эфире Пятого канала в программе «Известия» в 17.00.



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