«Балансирую себя»: Серябкина о важности отдыха с семьей

Ольга Серябкина отметила важность баланса между семьей и работой

Баланс между работой, собой и семьей очень важен. Об этом заявила певица Ольга Серябкина на свой страницы в социальных сетях.

Она поделилась кадрами с отдыха в Дубае, куда артистка отправилась вместе с сыном и мужем. Публикацию она подписала философскими рассуждениями о необходимости грамотно распределять время между всеми сферами.

«В жизни ценно и важно все: и работа, и семья, и собственное развитие, и любимое дело. Каждый аспект жизни невероятно важен. И сейчас как раз я балансирую себя самым любимым временем вместе», — отметила исполнительница.

Поклонники Серябкиной заполнили ленту комментариев под этим постом комплиментами внешности 41-летнй знаменитости и теплыми пожеланиями.

«Хорошие такие. Желаю здоровую, счастливую семью на всю жизнь»;

«Красивая, умная, роскошная Оля. Семья — это важнее всего»;

«Простое женское счастье!» — отмечали интернет-пользователи.

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