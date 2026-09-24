«Балансирую себя»: Серябкина о важности отдыха с семьей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Певица проводит отпуск с сыном и мужем в Дубае.

Отпуск Ольги Серябкиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Ольга Серябкина отметила важность баланса между семьей и работой

Баланс между работой, собой и семьей очень важен. Об этом заявила певица Ольга Серябкина на свой страницы в социальных сетях.

Она поделилась кадрами с отдыха в Дубае, куда артистка отправилась вместе с сыном и мужем. Публикацию она подписала философскими рассуждениями о необходимости грамотно распределять время между всеми сферами.

«В жизни ценно и важно все: и работа, и семья, и собственное развитие, и любимое дело. Каждый аспект жизни невероятно важен. И сейчас как раз я балансирую себя самым любимым временем вместе», — отметила исполнительница.

Поклонники Серябкиной заполнили ленту комментариев под этим постом комплиментами внешности 41-летнй знаменитости и теплыми пожеланиями.

«Хорошие такие. Желаю здоровую, счастливую семью на всю жизнь»;

«Красивая, умная, роскошная Оля. Семья — это важнее всего»;

«Простое женское счастье!» — отмечали интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Прохор Шаляпин рассказал подписчикам о неожиданной проблеме во время отпуска. Большие очереди не позволили артисту оперативно попасть на массаж.

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