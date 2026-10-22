Беременная Алена Кравец экстренно направилась в больницу

Беременная актриса и певица Алена Кравец направилась в больницу после того, как почувствовала боль в животе по дороге на цирковую премию «Признание». Об этом 5-tv.ru сообщил пиар-директор светской львицы Максим Николаев.

Что именно стало причиной недомогания и потребовалась ли артистки госпитализация, пока неизвестно.

О своей беременности 46-летняя Кравец объявила в начале октября. Она рассказала, что давно мечтала о ребенке и сейчас привыкает к изменениям в теле. По словам артистки, появление малыша ожидается в марте 2027 года.

Ранее Кравец также признавалась, что в первые месяцы беременности у нее была угроза выкидыша, однако позже самочувствие улучшилось.

Также 5-tv.ru сообщал, что в Москве приемную дочь актрисы и певицы Алены Кравец, Даниэллу, признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Адвокат Кузьмин раскрыл детали уголовного дела своей подзащитной. Он рассказал, что Даниэлла стала жертвой мошенников: они вынудили ее передать им код из СМС-сообщения, после чего начали угрожать обвинением в государственной измене. Под давлением злоумышленников девушка отправила по почте крупную сумму денег, которую затем доставил курьер.

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