Приемную дочь Алены Кравец осудили за мошенничество

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 8 810 0

Девушка не планирует обжаловать решение суда.

Дочь Алены Кравец вынесли приговор за мошенничество

Фото: Терещенко Михаил/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве приемную дочь актрисы и певицы Алены Кравец Даниэллу осудили за мошенничество в особо крупном размере. Она получила 2,5 года условно, рассказал ее адвокат Геннадий Кузьмин РИА Новости.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно», — заявил он.

Защитник также отметил, что Даниэлла не намерена оспаривать судебное решение.

Кроме того, Кузьмин поделился подробностями уголовного дела против своей подзащитной. По его словам, девушка стала жертвой мошенников: она передала преступникам код из СМС, после чего те стали угрожать обвинением в госизмене. Под давлением злоумышленников Даниэлла отправила по почте крупную сумму денег, которую доставил курьер. Однако потом выяснилось, что средства принадлежали мужчине, чью несовершеннолетнюю дочь тоже обманули аферисты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мошенники обманом выманили у московского студента деньги и драгоценности на общую сумму свыше 80 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.40
-0.08 89.44
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:46
Предсказавший COVID-19 и кризис 2008 года журналист предрек новую угрозу
11:30
Европа горит: пожарная ситуация во Франции и Испании признана катастрофической
11:15
Вмешательство высших сил? Люди чудом выжили в ужасной авиакатастрофе в США
11:09
Искусство под катком политики: в Латвии запретили восемь песен Раймонда Паулса
11:00
Поющие мосты, факелы и концерты: Петербург готовится ко Дню ВМФ
10:51
Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Сейчас читают

Варенье не варю, готовлю вкусное желе из смородины на зиму — 7 проверенных рецептов
Онкобольная Лерчек станцевала страстное танго с женихом на яхте
Даже если не болит: какие анализы обязательно сдавать всем после 40 лет
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео