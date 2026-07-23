Приемную дочь Алены Кравец осудили за мошенничество

В Москве приемную дочь актрисы и певицы Алены Кравец Даниэллу осудили за мошенничество в особо крупном размере. Она получила 2,5 года условно, рассказал ее адвокат Геннадий Кузьмин РИА Новости.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно», — заявил он.

Защитник также отметил, что Даниэлла не намерена оспаривать судебное решение.

Кроме того, Кузьмин поделился подробностями уголовного дела против своей подзащитной. По его словам, девушка стала жертвой мошенников: она передала преступникам код из СМС, после чего те стали угрожать обвинением в госизмене. Под давлением злоумышленников Даниэлла отправила по почте крупную сумму денег, которую доставил курьер. Однако потом выяснилось, что средства принадлежали мужчине, чью несовершеннолетнюю дочь тоже обманули аферисты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мошенники обманом выманили у московского студента деньги и драгоценности на общую сумму свыше 80 миллионов рублей.

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