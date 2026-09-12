Рэпера Lil Durk признали невиновным в организации заказного убийства

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Музыканта арестовали в 2024 году.

Виновен ли рэпер Lil Durk в заказном убийстве

Фото: www.globallookpress.com/MIGUEL CORTES

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Американский суд присяжных признал рэпера из Чикаго Дерка Деррика Бэнкса, выступающего под псевдонимом Lil Durk, невиновным по делу о сговоре с целью заказного убийства другого музыканта. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Lil Durk, настоящее имя которого — Дерк Девонтей Бэнкс, обвинялся в нескольких уголовных преступлениях, включая убийство, преследование и заговор. В пятницу присяжные признали Lil Durk невиновным по всем пунктам обвинения», — гласит публикация.

Согласно обвинению федеральной прокуратуры, Дерк вступил в преступный сговор, чтобы лишить жизни другого рэпера — Тайкиана Боумана. Его обстреляли в Лос-Анджелесе в 2022 году, но пули попали в двоюродного брата музыканта, Савайю Робинсона. Молодой человек погиб.

В деле фигурируют еще пять человек, связанных с чикагским рэп-коллективом «Only the Family» или «OTF», которые проходили в качестве обвиняемых. Двое из них, а именно Деандре «OTF Dede» Уилсон и Дэвид «Браунайз» Линдси, в итоге оказались признаны виновными в сговоре, но невиновными в организации заказного убийства.

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