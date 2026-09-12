Под «Матушку-землю»: правительство Индии показало встречу Путина и Моди

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 48 0

На кадрах запечатлен момент передачи Путину книги «Тируккурал».

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; Instagram*/mygovindia; 5-tv.ru

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Правительство Индии показало встречу Путина и Моди под песню «Матушка-земля»

Правительство Индии показало кадры встречи премьер-министра страны Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным перед саммитом БРИКС в Нью-Дели. На видео звучит песня Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

На видеозаписи, опубликованной в социальной сети Instagram* запечатлен момент передачи российскому лидеру книги с древним произведением «Тируккурал». Этот трактат считается одной из самых древних и наиболее почитаемых книг индийского народа тамилов и одновременно в качестве подарка служит знаком большого уважения. Там же показано приветствие Путина и Моди и посещение главами государств промышленной выставки «Иннопром».

Ранее 5-tv.ru сообщал о принятии индийским премьером приглашения президента России посетить страну для участия в 24-м ежегодном двустороннем саммите. Конкретные даты события и связанного с ним визита пока не определены. Сроки будут согласованы с учетом интересов обоих сторон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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