Нутрициолог назвала полезные осенние продукты для людей с диабетом

Бурлакова: тыква и капуста подойдут для осеннего меню при диабете

Людям с сахарным диабетом стоит обратить внимание на сезонные овощи, зелень, фрукты и ягоды, которые помогут сделать осенний рацион разнообразнее. Особое место в меню могут занять блюда из тыквы, капусты, грибов и стручковой фасоли. Об этом нутрициолог и специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова рассказала в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, основу питания желательно формировать из овощей, дополняя их нежирными сортами мяса и рыбы. Такой подход позволяет сочетать различные источники питательных веществ и не ограничивать рацион однообразными продуктами.

Какие овощи можно есть при диабете осенью

Бурлакова рекомендует обратить внимание на кабачки, баклажаны, болгарский перец, тыкву, брокколи и другие виды капусты. Эти продукты можно отваривать, тушить или запекать, выбирая способ приготовления в зависимости от предпочтений.

Например, из тыквы можно сделать запеканку, а грибы использовать для приготовления блюда с перловой крупой. Подобные сочетания позволяют разнообразить повседневное питание без необходимости отказываться от привычных домашних рецептов.

При этом количество круп и других источников углеводов в порции необходимо учитывать при планировании питания.

Какие фрукты и ягоды подходят людям с диабетом

Среди сезонных фруктов специалист выделила зеленые яблоки, в том числе сорта гренни смит, твердые груши и сливы. Их можно употреблять свежими либо использовать для приготовления домашних десертов.

Еще один вариант — запеченные яблоки и груши. В отличие от сладких магазинных десертов, домашнее блюдо позволяет самостоятельно контролировать добавление сахара.

Отдельное внимание нутрициолог уделила осенним ягодам.

«Осень — это пора, когда созрело много продуктов, и они действительно подходят для диабетиков. Можно и нужно этим пользоваться. Полезный подход для диабетиков — кисло-сладкие ягоды: клюква, брусника, облепиха», — подчеркнула Бурлакова.

По словам эксперта, ягоды можно добавлять в чай, использовать для приготовления напитков или есть свежими. Варианты зависят от вкусовых предпочтений и особенностей питания.

При этом кислый вкус фруктов и ягод сам по себе не означает низкого содержания углеводов. Людям с диабетом важно учитывать размер порции и количество углеводов, а для напитков предпочтительнее выбирать варианты без добавленного сахара. Такие рекомендации согласуются с подходом Американской диабетической ассоциации и Diabetes UK.

Как разнообразить осеннее меню при диабете

Нутрициолог советует использовать сезонные продукты в разных сочетаниях. Овощи подойдут для гарниров и запеканок, грибы — для блюд с крупами, а фрукты и ягоды — для десертов и напитков.

При этом универсального списка продуктов, подходящего каждому человеку с диабетом без ограничений, нет. Размер порций и количество углеводов следует учитывать с учетом индивидуального плана питания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как распознать диабет у молодых людей. Эндокринолог рекомендовал не исключать полностью углеводы, а отдавать предпочтение овощам, бобовым, цельным крупам и рыбе, одновременно сокращая употребление сладких напитков.

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