Народная артистка Валерия дала оценку современным мужчинам. Она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках снипета с певицей Sabi о том, что далеко не все представители мужского пола сейчас — люди слова.

«Вдохновлялись реальной жизнью, потому что сегодня далеко не все мальчики — люди слова. Не всегда ответственные, не всегда хотят на себя брать основную такую роль», — рассказала она.

Именно про таких мужчин Валерия с Sabi поют в новом совместном треке.

По словам исполнительницы хита «Чаксики», она, как мать девочки, знает, о чем говорит.

«Я просто как мама девочки, я очень наслышана. Но не все мальчики, конечно, такие. Мальчики, вы не обижайтесь, мы поем про плохишей», — отметила певица.

Напомним, что в браке с Александром Шульгиным у исполнительницы родились дочь Анна, известная как Шена, и сыновья Артемий и Арсений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, ходит ли Валерия с мужем, музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, на свидания после двух десятков лет брака.

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