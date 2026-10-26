Новый «Афоня»: кто из современных актеров мог бы сыграть в фильме в 2026 году

«Афоня» Георгия Данелии — история о человеке, который привык отшучиваться от неприятностей и откладывать настоящую жизнь на потом. За его беспечностью постепенно проступают одиночество, растерянность и тоска по дому, куда уже невозможно вернуться таким, каким ты был когда-то.

В этой картине смешное соседствует с горьким, случайный собутыльник оказывается мудрым собеседником, а тихая девушка замечает в непутевом сантехнике то хорошее, во что он сам почти перестал верить.

А что, если бы фильм решили переснять в 2026 году? 5-tv.ru пофантазировал, кто из современных российских актеров мог бы сыграть знакомых героев и какие интонации привнести в любимую историю.

О чем фильм «Афоня»

Сантехник Афанасий Борщов привык жить одним днем: работа спустя рукава, выпивка с приятелями, случайные знакомства. После ухода сожительницы Тамары в его квартире поселяется штукатур Коля, с которым Афоня познакомился в пивной. Разговоры с новым соседом заставляют его задуматься о вещах, от которых прежде было легко отмахнуться.

Тем временем Афоня увлекается замужней красавицей Еленой и почти не замечает влюбленную в него медсестру Катю. Разочарования приводят его в родную деревню, где он надеется найти утешение, но узнает, что воспитавшая его тетя уже умерла. Возвращение домой оборачивается горьким осознанием того, как много он упустил. И все же финал оставляет герою надежду: рядом оказывается Катя, которая по-прежнему его ждет.

Афоня — Иван Стебунов

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Афоня»? Кадр из фильма «Афоня», режиссер Георгий Данелия, 1975 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Афоня — слесарь-сантехник ЖЭКа, обаятельный, но безответственный человек, который живет бездумно и легко, но порой ему бывает тоскливо. Он балансирует между работой, пивной и нечестными заработками, пока в его жизни не появляется Катя.

Иван Стебунов добавил бы этому образу обаяние и внутреннюю противоречивость. Его Афоня выглядел бы человеком, который умеет нравиться окружающим, но сам не знает, чего хочет от жизни.

Катя — Елизавета Кононова

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Афоня»? Кадр из фильма «Афоня», режиссер Георгий Данелия, 1975 г.; ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Катя — молодая медсестра, добрая, скромная и искренняя девушка, влюбленная в Афоню еще со школы. Она ищет встреч с ним и становится для него подарком судьбы.

Елизавета Кононова добавила бы этому образу нежность и внутреннюю стойкость. Ее Катя выглядела бы девушкой, которая не боится быть уязвимой, но при этом точно знает, чего хочет.

Коля — Дмитрий Куличков

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Афоня»? Кадр из фильма «Афоня», режиссер Георгий Данелия, 1975 г.; ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Коля — добродушный штукатур, которого жена выгнала из дома после пьянки. Он временно поселяется у Афони и пытается заставить его задуматься о своей жизни.

Дмитрий Куличков добавил бы этому персонажу основательность и внутреннюю надежность. Его Коля выглядел бы человеком, который привык работать и не тратить время на пустяки.

Федул — Юрий Тарасов

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Афоня»? Кадр из фильма «Афоня», режиссер Георгий Данелия, 1975 г.; www.globallookpress.com/Daniil Ivanov

Федул — приятель и собутыльник Афони, завсегдатай пивной. Комические сцены с его участием соседствуют с мрачными подробностями: на собрании в ЖЭКе о нем рассказывают, что он все пропил и бьет жену и сына.

Юрий Тарасов добавил бы этому образу житейскую хитрость и юмор. Его Федул выглядел бы человеком, который умеет поддержать компанию, но за шутками скрывает неприглядные стороны своей жизни.

Егоза — Денис Дорохов

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Афоня»? Кадр из фильма «Афоня», режиссер Георгий Данелия, 1975 г.; www.globallookpress.com/Andrey Titov

Егоза — тракторист, друг детства главного героя Афони, которого тот встречает, приехав в деревню. Он добавляет истории динамику и создает особую атмосферу.

Денис Дорохов добавил бы этому образу обаяние и природную энергию. Его Егоза выглядел бы человеком, который не привык считаться с окружающими и действует по наитию.

Тамара — Ольга Тумайкина

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Афоня»? Кадр из фильма «Афоня», режиссер Георгий Данелия, 1975 г.; ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Тамара — сожительница главного героя, женщина с уверенным характером. В начале фильма она разочаровывается в Афоне и уходит от него, устав от его пьянства и безответственности.

Ольга Тумайкина добавила бы этому образу народную мудрость и юмор. Ее Тамара выглядела бы женщиной, которая знает жизнь и не боится говорить правду в лицо.

Елена — Екатерина Вилкова

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Афоня»? Кадр из фильма «Афоня», режиссер Георгий Данелия, 1975 г.; ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Елена — красавица, в которую Афоня влюбляется, придя к ней по рабочему вызову. Она замужем и становится для главного героя тем самым идеалом, который манит, но оказывается недосягаемым.

Екатерина Вилкова добавила бы этому образу аристократическую сдержанность и внутреннее достоинство. Ее Елена выглядела бы женщиной, которая знает себе цену и не позволяет собой манипулировать.

Вострякова — Ольга Медынич

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Афоня»? Кадр из фильма «Афоня», режиссер Георгий Данелия, 1975 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Людмила Ивановна Вострякова — мастер ЖЭКа и непосредственная начальница Афони. Она критикует его поведение и отношение к работе, но при этом не остается равнодушной к его судьбе.

Ольга Медынич добавила бы этому образу иронию и наблюдательность. Ее Вострякова выглядела бы женщиной, которая видит людей насквозь, но не спешит с выводами.