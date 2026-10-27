«Папуль, встретимся в суде»: предполагаемая дочь Глызина приперла певца к стенке

Анна называет себя дочерью Алексея Глызина и подала на него в суд! Что она требует от звезды 1980-х? При каком условии готова забрать иск? И почему, на самом деле, сама не общается с собственной дочерью? Из-за чего Ксения уверена, что ее матери угрожает опасность? И какая шокирующая правда о личной жизни Анны вскрылась прямо во время нашего эксклюзивного интервью — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Анна ждала помощи от певца, которого считает своим отцом, целый год. А когда поняла, что это бесполезно, решила добиться своего через суд. В день подачи иска она позвала с собой нашу съемочную группу.

«Папуль, ну если не хочешь по-хорошему — встретимся в суде», — заявила женщина.

«Отцы разные бывают, абсолютно разные. Кого-то и суд ни к чему как бы не обязывает, а некоторые, наоборот. Вообще не то что доводить до суда, а если человек узнал, что у него есть дочь, он как бы сделает все, чтобы в меру его сил помочь. Мы ему отправили копию искового заявления, то есть он с ней ознакомился. Сам он, конечно, ходить не будет, как и многие наши звезды, так сказать. Никто в суд сам не является. Пришлет своего юриста», — рассказала юрист Людмила Большакова.

Женщина уверяет: она бы не стала тревожить артиста, которого называет отцом. Но другого выхода не видит. Ведь на кону — ее здоровье. После перелома шейки бедра, который случился шесть лет назад, Анна не может нормально передвигаться. И ситуация ухудшается. Врачи предупредили: если не сделать операцию, есть риск провести остаток жизни в инвалидном кресле.

«Была в Боткинской больнице, где мне обозначили сумму в 600 тысяч. Но мне сказали: «Это сложная операция», и еще дополнительно мне сказали: «Непонятно, что будет дальше. Сложная операция с огромными рисками», — рассказала Анна.

А после — длительная и не менее дорогая реабилитация. Таких денег у Анны нет. И именно это заставило ее обратиться к человеку, которого она не видела много лет.

«Как мама говорит: „Зная Лешу, ему никто не нужен и ни с кем он общаться не хочет“. Есть такой момент, что он даже, скорее всего, со своими-то сыновьями не общается», — поделилась предполагаемая дочь Глызина.

Со слов матери Анны, с артистом они познакомились на концерте. Закрутился роман. Но когда Алексей узнал о беременности возлюбленной, сразу охладел.

«Хорошо, что от артиста, а не от Вани. Делай, что хочешь». И хорошо, что на тот момент дедушка за границей работал. Поэтому как бы меня поднимали и дедушка, и бабушка, и тетя, и мама», — вспоминает Анна.

Мать говорила девочке, что ее папа — Алексей Глызин. А когда та была уже взрослой, они вместе пришли на его выступление. Анна вспоминает, что певец вполне дружелюбно с ними поговорил. И даже дал свой номер телефона. Но на этом общение закончилось.

«Я ему позвонила один раз. Говорит: „Мне просто сейчас некогда, давай в другой раз созвонимся — у меня сейчас концерт“», — вспоминает Анна.

Женщина не собиралась навязываться. И на повторный звонок решилась лишь когда попала в беду. Утверждает, что тот, кого она считает отцом, не проявил сочувствия. Тогда юристы посоветовали ей действовать по-другому. Анна официально взяла фамилию Глызина и с помощью независимой ДНК-экспертизы хочет доказать, что имеет право на материальную поддержку и наследство.

«Она домохозяйка, если это возможно говорить применительно к ее состоянию, она сидит дома. Но более чем серьезное промедление в данном случае для нее — это перетирание шейки бедра, это катастрофа, это тазобедренный сустав, это же самый разрушаемый опорно-двигательную систему орган — это очень опасно», — рассказала адвокат Анны Маргарита Гаврилова.

Мать поддерживает Анну. А вот собственная дочь — нет. Когда Ксения узнала, что та собирается подавать в суд, попыталась ее остановить. Мы стали свидетелями семейного конфликта, который разгорелся прямо на улице.

«Он же предлагал к тебе встретиться», — сказала дочь Анны Ксения Разумовская.

«Через десятых лиц, мне это не надо. Если он сам — взрослый человек, если он захочет, пусть позвонит, и мы с ним договоримся. Или напишет. Через десяток лиц я встречаться не буду. Я не подросток», — заявила Анна.

Отношения Ксении и Анны далеки от идеальных. Мать винит в разладе дочь. Говорит, что та общается с Алексеем Глызиным за ее спиной. И воспринимает это как предательство. Но, по словам Ксюши, истинная причина совершенно другая.

«Мы вообще изначально перестали общаться, потому что я не поддерживаю маму в решении, что она связала свою жизнь с человеком, который ее избивал постоянно, газлайтил (манипулировал. — Прим. ред.), абьюзил (жестоко обращался. — Прим.ред.). То я к ним приехала, она с каким-то а-ля мужиком пообщалась, поэтому он ее избил, то она с кем-то пообщалась по СМС, мне это не понравилось», — рассказала Разумовская.

Девушка имеет в виду нынешнего мужа Анны. Она уверена: матери сейчас надо спасать свою жизнь. Ведь очередной скандал в ее семье может закончиться трагедией. Но Анна не хочет слушать.

«А вы почему с этим Романом живете, если все так?» — спросил Анну журналист.

«Ну, это давно было, поэтому мы уже все забыли, да, и все», — ответила она.

Все мысли Анны сейчас занимает судебный процесс. Причем женщина говорит, что готова пойти на мировую. Но только если певец оплатит ей лечение.

«Эту операцию можно сделать по ОМС», — заявила Разумовская.

«По ОМС не надо. Я тоже вчера общалась. Ксюш, не надо. Читай дальше комментарии вот этих вот безумных теток — его фанаток. Я вчера была в Боткинской больнице, и мне сказали: по ОМС мне нельзя делать вообще в моем случае. У меня огромные риски. Я могу вообще, меня могут вывести вперед ногами. Ясно тебе? И это стоит 600 тысяч. О бесплатном вообще не шла речь», — ответила Анна.

Сам Алексей избегает разговоров на эту тему. Нам удалось дозвониться до артиста.

«Во-первых, эта ситуация не доказана. Мне комментировать абсолютно нечего, к сожалению», — заявил певец, заслуженный артист России Алексей Глызин.

Представители артиста не явились на первую беседу в суд. Но юристы Анны не сдаются. И считают, что у нее есть все шансы на победу.