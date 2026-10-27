Чистите зубы только утром? Врач предупредила о последствиях

Стоматолог Болатаева: привычка чистить зубы только утром грозит кариесом

Привычка отказываться от вечерней чистки зубов может привести к развитию кариеса, образованию зубного камня и воспалению десен. Даже если человек тщательно ухаживает за полостью рта после пробуждения, этого недостаточно для полноценной защиты. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматологии» Алина Болатаева в беседе с Life.ru.

Что будет, если чистить зубы только утром

По словам специалиста, в течение дня на поверхности зубов скапливаются остатки пищи и налет, состоящий из микроорганизмов. Бактерии перерабатывают поступающие с едой углеводы, выделяя кислоты, способные постепенно разрушать зубную эмаль.

Особенно неблагоприятные условия возникают во время сна. В этот период уменьшается выработка слюны, которая помогает очищать ротовую полость и нейтрализовать кислоты. Поэтому оставшийся после ужина налет продолжает воздействовать на зубы в течение нескольких часов.

Поначалу последствия могут ограничиваться неприятным запахом изо рта и ощущением загрязненности зубов после пробуждения. Однако при систематическом нарушении гигиены повышается вероятность развития кариеса, воспаления и кровоточивости десен.

Кроме того, мягкие отложения со временем способны минерализоваться и превратиться в зубной камень. Удалить его обычной щеткой уже не получится.

Почему особенно опасно ложиться спать после сладкого

Наибольший риск, по словам Болатаевой, возникает, когда человек вечером ест сладости, выпечку или регулярно перекусывает, а затем ложится спать, не почистив зубы.

«Особенно неблагоприятно пропускать вечернюю чистку после сладостей, выпечки, сладких напитков или частых перекусов. Однако проблема заключается не только в сахаре: налет формируется у всех людей независимо от рациона», — отметила стоматолог.

Эксперт подчеркнула, что исключение сладостей не заменяет ежедневного ухода за полостью рта. Бактериальная пленка образуется независимо от пищевых привычек, поэтому очищать зубы необходимо регулярно.

Сколько раз в день нужно чистить зубы

Оптимальный режим, по словам врача, предполагает чистку дважды в сутки, примерно по две минуты. Для этого рекомендуется использовать пасту с фтором, который способствует защите эмали.

Особенно важно проводить процедуру перед сном. После нее желательно отказаться от еды и любых напитков, кроме обычной воды.

Дополнительно необходимо ежедневно очищать межзубные промежутки. Для этого подходят зубная нить или специальные ершики. Ирригатор может использоваться как вспомогательное средство, но не всегда заменяет механическое удаление налета.

Можно ли один раз пропустить вечернюю чистку

Один случайный пропуск, как правило, не приводит к серьезным последствиям. Основную опасность представляет многолетняя привычка уделять внимание гигиене только в первой половине дня.

Скорость развития проблем зависит от рациона, состояния эмали, состава слюны и качества ежедневного ухода.

Поводом для обращения к стоматологу должны стать кровоточивость или отечность десен, постоянный неприятный запах, повышенная чувствительность, темные пятна на зубах и болезненные ощущения.

При этом отсутствие неприятных симптомов еще не гарантирует здоровья ротовой полости. На начальных стадиях кариес и воспалительные заболевания десен способны развиваться практически незаметно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда лучше чистить зубы — до или после завтрака. Стоматолог Джиоти Чинтамани объяснял, что утренняя процедура до приема пищи помогает удалить накопившиеся за ночь бактерии, а фторсодержащая паста способствует защите эмали от кислот.

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