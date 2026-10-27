«Тело стало как каменное»: внучка Тарховых раскрыла новые детали их смерти

Внучка Тарховых рассказала о предполагаемой дате их смерти

В Самарском областном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала заседаний.

Подсудимая Екатерина Тархова, внучка погибших, назвала предполагаемые даты их смерти. По ее словам, первой умерла женщина — предположительно 2 января 2025 года. Виктор Тархов скончался на следующий день, 3 января.

По словам подсудимой, о смерти Натальи она поняла по состоянию тела пожилой женщины, которое стало «как каменное». Девушка заявила, что после случившегося у нее началась истерика. Она позвонила Светлане Метревели, с которой поддерживала тесные отношения, и потребовала объяснить, как такое могло произойти. Однако, по утверждению Екатерины, вместо помощи собеседница накричала на нее и приказала продолжать выполнять полученные ранее указания.

При этом названные даты остаются предварительными. Они основаны на воспоминаниях подсудимой, которая во время допросов неоднократно заявляла, что не может восстановить некоторые обстоятельства произошедшего.

Во время третьего дня допроса Екатерина вновь отвергла обвинения в умышленном убийстве бабушки и дедушки.

«Несмотря на все конфликты в семье я никогда не хотела никого убивать, я такое даже не рассматривала. По-человечески я бы просто испугалась. Умысла на убийство бабушки и дедушки у меня не было, тем более на убийство с особой жестокостью людей в беспомощном состоянии. В надругательстве над телами и в их расчленении я не участвовала», — приводит ее слова корреспондент 5-tv.ru.

Свою роль в произошедшем подсудимая объясняет влиянием семьи Метревели. По ее словам, за пять лет знакомства она передала членам этой семьи около 50 миллионов рублей. Особенно сильное воздействие на нее якобы оказывала Светлана Метревели, которую Екатерина воспринимала практически как мать. Девушка утверждает, что беспрекословно выполняла ее распоряжения, не всегда понимая их последствия.

Отдельная часть показаний касалась запрещенных веществ, которые Екатерина давала родственникам. Подсудимая признала, что передавала бабушке и дедушке капсулы с неизвестным содержимым. Однако она уверяет, что не знала об их возможной смертельной опасности. По версии Тарховой, Светлана Метревели убедила ее, что эти средства помогут улучшить отношения в семье. Екатерина утверждает, что действовала под психологическим давлением и не осознавала, к каким последствиям могут привести ее действия.

Еще одним важным вопросом на заседании стало местонахождение останков Виктора и Натальи Тарховых. Несмотря на продолжительные допросы, Екатерина утверждает, что не знает, где они находятся. При этом подсудимая высказала предположение, что останки могут быть спрятаны в дачном доме Таисии Киселевой, еще одной фигурантки уголовного дела. Однако следственная группа ранее уже проверяла этот объект и ничего не обнаружила.

В суде также обсуждались события 7 января. Согласно представленным в деле сведениям, в тот день Екатерина вынесла из квартиры пять тяжелых чемоданов и дорожную сумку, после чего вышла из дома вместе с сыном. Чемоданы она перевезла по адресу Самарская улица, дом 263. Позже к ней приехал Дмитрий Метревели. Кроме того, по имеющимся у следствия сведениям, девушка вынесла из квартиры несколько тяжелых черных пакетов, которые впоследствии выбросила в разные мусорные контейнеры Самары.

О гибели бывшего главы Самары и его жены стало известно в феврале 2025 года. По версии следствия, Екатерина вместе с предполагаемыми сообщниками причастна к отравлению родственников. После их смерти тела, как полагают правоохранители, подверглись расчленению, а останки были вывезены из квартиры. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск. Таисия Киселева также проходит по делу, связанному с имуществом погибших.

В ходе судебного процесса Екатерина частично признала вину по отдельным эпизодам, связанным с имуществом, однако продолжает отрицать умысел на убийство и участие в надругательстве над телами.

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