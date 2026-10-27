Семь фруктов и ягод для сосудов: что добавить в рацион при высоком давлении

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 44 0

Привыкли перекусывать сладостями? Замените их на нечто более полезное.

Какие фрукты полезны при повышенном давлении

Фото: 5-tv.ru

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Бананы и авокадо помогают снизить артериальное давление

Фрукты и ягоды могут стать частью питания, направленного на контроль артериального давления. Участники исследования в возрасте от 50 до 65 лет измеряли давление дома и сообщали, как часто ели бананы, яблоки, груши и цитрусовые. У тех, кто употреблял эти продукты чаще, систолическое, или «верхнее», давление было ниже.

Специалисты по питанию Джессика Кординг, Скотт Китли и Кери Ганс в беседе с Womens Health Mag объяснили, какие вещества в плодах могут быть полезны для сосудов.

Бананы

Бананы содержат калий, который участвует в поддержании баланса натрия и помогает расслаблению стенок кровеносных сосудов.

Избыток натрия способствует задержке воды в организме. Увеличение объема жидкости в сосудах, в свою очередь, может повышать давление. Поэтому некоторым людям стоит быть аккуратнее с этим фруктам.

Черника

Черника богата антоцианами — растительными соединениями, которые, по словам Ганс, могут поддерживать эластичность сосудов и способствовать выработке оксида азота.

Это вещество помогает расслаблять гладкую мускулатуру сосудистых стенок и облегчает кровоток.

Киви

Киви содержит витамин C. Китли связывает его возможную пользу с повышением доступности оксида азота, участвующего в расширении кровеносных сосудов.

Грейпфрут

В грейпфруте присутствуют витамин C и калий. По объяснению Китли, эти вещества могут поддерживать эластичность сосудов и уменьшать окислительный стресс.

Виноград

Виноград содержит полифенолы — природные растительные соединения. Кординг и Ганс отмечают их возможную роль в поддержании сосудистой эластичности и снижении окислительного стресса.

Арбуз

В арбузе есть аминокислота L-цитруллин. По словам Китли, она способствует выработке оксида азота, который помогает сосудам расширяться.

Авокадо

Авокадо также служит источником калия. Кроме того, содержащиеся в нем жиры помогают дольше сохранять чувство сытости. По мнению Китли, это может способствовать контролю веса и косвенно — давления.

Почему одних фруктов недостаточно

Кординг рекомендует делать рацион более сбалансированным, заменяя часть ультраобработанных продуктов цельными, в том числе фруктами.

Однако питание — лишь одна составляющая контроля гипертонии. Увеличение количества фруктов не заменяет физическую активность, назначенные лекарства и совместную работу с лечащим врачом.

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Семь фруктов и ягод для сосудов: что добавить в рацион при высоком давлении

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