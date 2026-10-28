Более 5500 монет: в Норвегии нашли крупнейший за столетие клад викингов

В Норвегии нашли крупнейший за столетие клад викингов

В поле возле норвежского города Рена обнаружили более 5500 серебряных монет, пролежавших в земле почти тысячу лет. Это крупнейший монетный клад, найденный в Норвегии с 1924 года, сообщает UpDay.

Первыми на сокровище наткнулись любители поиска с металлоискателями Вегард Серли и Руне Сетре. В апреле они нашли 19 монет и остановили работы, чтобы уведомить власти в соответствии с законодательством об охране культурного наследия.

Поиск продолжили археологи. Сначала они извлекли еще около 2970 монет, а затем общее число находок превысило 5500.

Редкость времен Святого Олафа

При составлении каталога археолог Энн Скогсфьорд заметила монету, отчеканенную при Олафе Харальдссоне, известном как Святой Олаф. Он правил Норвегией с 1015 по 1028 год.

Исследовательница смогла разобрать надпись «ONLAF R+ NORMANORV», которая помогла определить находку. Большинство известных монет этого типа хранится за пределами Норвегии.

По оценкам специалистов, экземпляр изготовили между 1024 и 1028 годами. На его оборотной стороне изображен крест и размещена латинская надпись.

Серебро как способ утвердить новую веру

Профессор нумизматики Свейн Гуллбекк назвал такую монету инструментом христианизации. По его объяснению, она должна была укреплять позиции новой религии и представлять Олафа христианским правителем.

Ученый также допустил, что король мог лично держать найденный экземпляр в руках. По данным Музея истории культуры при Университете Осло, монета находилась в обращении примерно 20–25 лет.

Когда спрятали сокровище

Исследователи предполагают, что клад зарыли около 1046–1047 годов, вскоре после восшествия Харальда Сурового на норвежский престол.

В составе находки есть монеты не только норвежских правителей, но и Этельреда II, Кнуда Великого и императора Священной Римской империи Оттона III.

Монету Святого Олафа и другие находки планируют представить публике с 20 ноября в Музее истории культуры при Университете Осло.

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