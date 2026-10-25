Россия впервые примет чемпионат мира по тяжелой атлетике

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 19 0

Исполком IWF распределил мировые турниры на 2028–2030 годы.

Москва примет ЧМ по тяжелой атлетике в 2030 году

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Москва станет хозяйкой чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2030 году. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Такое решение 25 октября путем голосования принял исполком организации, который одновременно распределил четыре мировых турнира на 2028–2030 годы. Согласно распределению, взрослое первенство планеты в 2029 году состоится в индийском Ахмадабаде. Молодежный чемпионат 2028 года пройдет в Каракасе (Венесуэла), а юношеское первенство — в Приштине (Косово).

Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес дал голосованию положительную оценку и указал на сильный уровень всех заявок. Он отметил: для Косово, Венесуэлы и Индии — трех из четырех выбранных стран — это будет первый опыт проведения соревнований мирового масштаба под эгидой федерации.

Решение о проведении чемпионата мира в Москве стало первым с 2022 года случаем, когда России доверили организацию мирового первенства по олимпийскому виду спорта. Ранее столица принимала чемпионаты мира по тяжелой атлетике в 1975, 1980 и 1983 годах.

Ранее, 19 октября, Международный союз современного пятиборья лишил Литву права провести этап Кубка мира в апреле 2027 года. Причиной стал отказ литовской стороны допускать российских и белорусских спортсменов. В федерации объяснили решение необходимостью обеспечить равные условия участия в международных соревнованиях и олимпийском отборе.

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