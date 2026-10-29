СК: подростков через «Дайвинчик» вовлекали в поджоги по заданиям спецслужб Украины

Следственный комитет России сообщил о нескольких уголовных делах, связанных с поджогами, которые молодые люди и подростки, по данным ведомства, совершали после общения через чат-бот знакомств «Дайвинчик/Leo» в Telegram.

В СК заявили, что украинские спецслужбы используют сервис для поиска молодых людей, а затем с помощью обмана, угроз, шантажа или обещаний денег склоняют их к противоправным действиям.

Один из фигурантов — подросток из Ленинградской области. По версии следствия, после знакомства с девушкой в «Дайвинчике» с ним связался неизвестный и стал угрожать ему и его семье. После этого юноша поджег две АЗС — в Пушкинском районе Петербурга и Тосненском районе Ленинградской области. Свои действия он снимал на видео. Сейчас подросток находится под домашним арестом.

Еще два дела расследуют в отношении несовершеннолетних девушек в Санкт-Петербурге. Одна из них в сентябре подожгла автозаправку на улице Парашютной. Вторая подожгла служебные автомобили у отдела полиции на улице Марата. Обе находятся под домашним арестом.

Еще один обвиняемый — 18-летний уроженец Владивостока. По данным СК, 1 октября он вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги, облил его растворителем и поджег. Молодого человека заключили под стражу.

Всем фигурантам вменяют совершение террористического акта по статье 205 УК РФ.

В Следственном комитете предупредили, что иностранные кураторы могут использовать угрозы, шантаж и обещания вознаграждения, чтобы вовлекать подростков в преступления. В ведомстве призвали несовершеннолетних не передавать незнакомцам личные данные, а при подозрительных предложениях обращаться в правоохранительные органы.

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