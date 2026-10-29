СК: подростков через «Дайвинчик» вовлекали в поджоги по заданиям спецслужб Украины

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 48 0

В Москве, Петербурге, Ленинградской области и других регионах задержали молодых людей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; Пресс-служба СК РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет России сообщил о нескольких уголовных делах, связанных с поджогами, которые молодые люди и подростки, по данным ведомства, совершали после общения через чат-бот знакомств «Дайвинчик/Leo» в Telegram.

В СК заявили, что украинские спецслужбы используют сервис для поиска молодых людей, а затем с помощью обмана, угроз, шантажа или обещаний денег склоняют их к противоправным действиям.

Один из фигурантов — подросток из Ленинградской области. По версии следствия, после знакомства с девушкой в «Дайвинчике» с ним связался неизвестный и стал угрожать ему и его семье. После этого юноша поджег две АЗС — в Пушкинском районе Петербурга и Тосненском районе Ленинградской области. Свои действия он снимал на видео. Сейчас подросток находится под домашним арестом.

Еще два дела расследуют в отношении несовершеннолетних девушек в Санкт-Петербурге. Одна из них в сентябре подожгла автозаправку на улице Парашютной. Вторая подожгла служебные автомобили у отдела полиции на улице Марата. Обе находятся под домашним арестом.

Еще один обвиняемый — 18-летний уроженец Владивостока. По данным СК, 1 октября он вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги, облил его растворителем и поджег. Молодого человека заключили под стражу.

Всем фигурантам вменяют совершение террористического акта по статье 205 УК РФ.

В Следственном комитете предупредили, что иностранные кураторы могут использовать угрозы, шантаж и обещания вознаграждения, чтобы вовлекать подростков в преступления. В ведомстве призвали несовершеннолетних не передавать незнакомцам личные данные, а при подозрительных предложениях обращаться в правоохранительные органы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:54
Тело ребенка спрятали под полом: мать и сын истязали пятерых детей
8:48
Лантратова вылетает с гуманитарной миссией в Алешки
8:46
Воздействие через страх: новая мошенническая схема с блокировкой СБП
8:34
«Пустая атмосфера»: Сергей Мазаев оценил мастерство российских музыкантов
8:33
Новый «Служебный роман»: кто из актеров мог бы сыграть в фильме в 2026 году
8:26
В Соцфонде назвали минимальный размер пособия на ребенка в 2027 году

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Потратил 28 миллионов долларов: Никас Сафронов отдаст шикарную квартиру-музей Москве
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео